İlyas iddialı konuşuyor

Pop müziğin genç starı İlyas Yalçıntaş'ın, Mersin Palm City'de düzenlenen imza gününde yine izdiham yaşandı.

Banu Noyan organizasyonuyla düzenlenen imza günü ve mini konser etkinlikleriyle Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan İlyas Yalçıntaş bu kez Mersinli hayranlarıyla hasret giderdi.

Sabahın erken saatlerinde AVM önünde kuyruk oluşturan İlyas Yalçıntaş hayranları, ünlü şarkıcıyı karşılarında görünce alkış yağmuruna tuttu. Mersin Palm City'i hınca hınç dolduran hayranlarına canlı performans sergileyen Yalçıntaş en sevilen şarkılarını seslendirdi.

2016 yılının en çok dinlenen şarkılarına imza atan İlyas Yalçıntaş, 2017'de de sevenlerine büyük sürprizleri olduğunu açıkladı. Yeni albümü için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Yalçıntaş, "Bomba gibi şarkılar geliyor" dedi.

2017'ye hızlı başlayan ve bir dizi konser anlaşması yapan Yalçıntaş, stüdyo ile sahne arasında mekik dokuduğunu söyledi.

Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini belirten İlyas Yalçıntaş, "Bugünlere gelmek, sizlerin sevgisini görmek için çok çalıştım. Bulunduğum yere tırnaklarımla kazıyarak geldim. Her zaman çok çalışacağım ve zirvede olacağım" diyerek rakiplerine meydan okudu.