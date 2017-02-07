Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87124
ALTIN
146.962
DOLAR
3.7126
STERLIN
4.5966
EURO
3.9616
Hem oyun hem ifade odası
SON DAKİKA
Hem oyun hem ifade odası
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
SON DAKİKA
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri...
Sakallı akbaba Artvin'de
SON DAKİKA
Sakallı akbaba Artvin'de
İdlib'e 10 hava saldırısı
SON DAKİKA
İdlib'e 10 hava saldırısı
Enflasyon 'sebze' ile beslendi
SON DAKİKA
Enflasyon 'sebze' ile beslendi

İlyas iddialı konuşuyor

İncir ve İçimdeki Duman şarkıları internette 130 milyon dinlenme rakamına ulaşan İlyas Yalçıntaş'ın gittiği her şehirde yer yerinden oynuyor

İlyas iddialı konuşuyor

İncir ve İçimdeki Duman şarkıları internette 130 milyon dinlenme rakamına ulaşan İlyas Yalçıntaş'ın gittiği her şehirde yer yerinden oynuyor

07 Şubat 2017 Salı 14:05
2 Okunma
İlyas iddialı konuşuyor

Pop müziğin genç starı İlyas Yalçıntaş'ın, Mersin Palm City'de düzenlenen imza gününde yine izdiham yaşandı.

Banu Noyan organizasyonuyla düzenlenen imza günü ve mini konser etkinlikleriyle Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan İlyas Yalçıntaş bu kez Mersinli hayranlarıyla hasret giderdi.

Sabahın erken saatlerinde AVM önünde kuyruk oluşturan İlyas Yalçıntaş hayranları, ünlü şarkıcıyı karşılarında görünce alkış yağmuruna tuttu. Mersin Palm City'i hınca hınç dolduran hayranlarına canlı performans sergileyen Yalçıntaş en sevilen şarkılarını seslendirdi.

2016 yılının en çok dinlenen şarkılarına imza atan İlyas Yalçıntaş, 2017'de de sevenlerine büyük sürprizleri olduğunu açıkladı. Yeni albümü için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Yalçıntaş, "Bomba gibi şarkılar geliyor" dedi.

2017'ye hızlı başlayan ve bir dizi konser anlaşması yapan Yalçıntaş, stüdyo ile sahne arasında mekik dokuduğunu söyledi.

Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini belirten İlyas Yalçıntaş, "Bugünlere gelmek, sizlerin sevgisini görmek için çok çalıştım. Bulunduğum yere tırnaklarımla kazıyarak geldim. Her zaman çok çalışacağım ve zirvede olacağım" diyerek rakiplerine meydan okudu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İlyas YalçıntaşMersinMini Konser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gişeye koşuyorlar
Gişeye koşuyorlar
Sıla Ankara'yı sallayacak
Sıla Ankara'yı sallayacak
Athena'dan "Ses Etme"
Athena'dan "Ses Etme"
Sevgiler Projesi Geliyor
Sevgiler Projesi Geliyor
Yardımsever kraliçenin mütevazi hayatı SiBEL TAN
Yardımsever kraliçenin mütevazi hayatı SiBEL TAN
İlyas sevenleriyle...
İlyas sevenleriyle...
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ