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İkomik çitten ikonik gözlükler

Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu çifti, Polaroid gözlüklerinin Türkiye’deki marka yüzü olarak kamera karşısına geçti.

İkomik çitten ikonik gözlükler

Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu çifti, Polaroid gözlüklerinin Türkiye’deki marka yüzü olarak kamera karşısına geçti.

31 Mart 2018 Cumartesi 14:19
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İkomik çitten ikonik gözlükler

İtalya’nın ikonik gözlük markası Polaroid Eyewear, Türkiye’de ilk kez ünlü bir çiftle marka işbirliği yaptığını duyurdu. Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu çifti, Polaroid gözlüklerinin Türkiye’deki marka yüzü olarak kamera karşısına geçti. Ünlü çiftin birlikte gerçekleştirdiği kampanya çekiminde, Polaroid Eyewear’in renkli ve benzersiz tasarım anlayışı gözler önüne serildi. Oldukça eğlenceli geçen çekimlerde, markanın cool ve dinamik yapısı usta fotoğrafçı Tamer Yılmaz tarafından kusursuz bir şekilde yansıtıldı.

Polarize lensin mucidi olarak da tanınan Polaroid Eyewear’in yeni sezon reklam kampanyasının fotoğraf çekimi için bir araya gelen çift, ilk defa bir kampanyada beraber kamera karşısına geçmiş oldu.

İlk kez birlikte bir marka işbirliğine imza atmanın heyecanını çekim boyunca yaşadıklarını belirten Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu, birlikte bir seti paylaşmayı da ne kadar özlediklerini fark ettiklerini söylediler. Polaroid Eyewear’in Türkiye’deki ilk marka yüzü olan ünlü çift, böylesine köklü bir dünya markasıyla işbirliği yapmaktan dolayı duydukları mutluluğu da sözlerine eklediler.

Polaroid Eyewear’in yeni sezon reklam kampanyasının fotoğraf çekimi için bir araya gelen ünlü çift, ilk defa bir kampanyada beraber kamera karşısına geçmiş oldu. Kampanyayla ilgili konuşan Safilo Group Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Çiler Yıldız; “Geçtiğimiz sene 80’inci yılını kutladığımız Polaroid Eyewear, her zaman için yeniliklerin öncüsü olarak hafızalara kazınmıştır.  Türkiye’de Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu çifti ile işbirliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiğimiz bu önemli marka yüzü işbirliğinin markamızın dinamik ruhuna çok yakıştığını düşünüyorum.” dedi.

Haber: Aziz Karataş

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Anahtar Kelimeler:
Neslihan AtagülKadir DoğuluPolaroid Gözlük
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