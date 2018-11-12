Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92102
ALTIN
211.053
DOLAR
5.4481
STERLİN
7.0350
EURO
6.1378
21 Türk Ressam Paris’te...
21 Türk Ressam Paris’te...
Meteorolojiden soğuk hava uyarısı
Meteorolojiden soğuk hava uyarısı
Fatih Terim ameliyat oldu
Fatih Terim ameliyat oldu
Ayser Doğramacı son yolculuğuna uğurlandı
Ayser Doğramacı
Aşılamayla her yıl 14 bin 296 çocuğu ölümden kurtarıyoruz
Aşılamayla her yıl 14 bin...

İki sinema kralı yan yana!

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

İki sinema kralı yan yana!

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:06
0 Okunma
İki sinema kralı yan yana!

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Usta oyuncu Müjdat Gezen’in yazıp sahnelediği, kadrosunda Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Semiha Yankı, Hayko ve Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin yer aldığı "Şarkılar Seni Söyler" adlı müzikalinde mafyayı canlandıran 2018 Sinema Güzeli yarışması birincisi Can Altıntaş, geçtiğimiz günlerde Cüneyt Akın’la bir araya geldi.

2018 yılı sinema kralı seçilen Can Altıntaş, 1964 yılının sinema kralı olan Cüneyt Arkın ile aynı projede yer almanın mutluğunu yaşarken, ustaların arasında yer almaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.  

Altuntaş; “Böylesine büyük ustalar ile çalışmak benim için büyük bir onur ve gurur. Çok mutluyum. Ustalarımızın kıymetini yaşarken bilmek gerekiyor. Ben bu şerefi erken yaşta tattım.” ifadelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cüneyt ArkınCan Altıntaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç yıldızın ödül heyecanı
Genç yıldızın ödül heyecanı
Murat Kekilli’den Zile’ye “Veni Vidi Vici” Mesajı
Murat Kekilli’den Zile’ye “Veni Vidi Vici” Mesajı
Pınar Soykan’dan alkışlanacak projeler
Pınar Soykan’dan alkışlanacak projeler
Kebaplı- Çiğ köfteli doğum günü kutlaması...
Kebaplı- Çiğ köfteli doğum günü kutlaması...
Aras Bulut 1 yaşında 
Aras Bulut 1 yaşında 
Erhan Doğancıoğlu’ndan yeni single: Cam Kırıkları
Erhan Doğancıoğlu’ndan yeni single: Cam Kırıkları
‘Bir Zamanlar Çukurova’ Dizisine Taze Kan
‘Bir Zamanlar Çukurova’ Dizisine Taze Kan
Oyuncu Ahmet Kural, savcılığa ifade verdi
Oyuncu Ahmet Kural, savcılığa ifade verdi
Sıradışı Ses Cumali Özkaya Youtube’landı!
Sıradışı Ses Cumali Özkaya Youtube’landı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ