İki sinema kralı yan yana!

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Usta oyuncu Müjdat Gezen’in yazıp sahnelediği, kadrosunda Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Semiha Yankı, Hayko ve Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin yer aldığı "Şarkılar Seni Söyler" adlı müzikalinde mafyayı canlandıran 2018 Sinema Güzeli yarışması birincisi Can Altıntaş, geçtiğimiz günlerde Cüneyt Akın’la bir araya geldi.

2018 yılı sinema kralı seçilen Can Altıntaş, 1964 yılının sinema kralı olan Cüneyt Arkın ile aynı projede yer almanın mutluğunu yaşarken, ustaların arasında yer almaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Altuntaş; “Böylesine büyük ustalar ile çalışmak benim için büyük bir onur ve gurur. Çok mutluyum. Ustalarımızın kıymetini yaşarken bilmek gerekiyor. Ben bu şerefi erken yaşta tattım.” ifadelerini kullandı.