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İki Kuzenden Sürpriz Single

Mr. Jade, "Welcome to Turkey" adlı bir single hazırladı. Söz ve müziği İsmail YK ve Hasan Yurtseven imzasını taşıyan "Welcome to Turkey", bu yazın hit şarkısı olacak!

İki Kuzenden Sürpriz Single

Mr. Jade, "Welcome to Turkey" adlı bir single hazırladı. Söz ve müziği İsmail YK ve Hasan Yurtseven imzasını taşıyan "Welcome to Turkey", bu yazın hit şarkısı olacak!

19 Ekim 2018 Cuma 18:45
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İki Kuzenden Sürpriz Single

HABER: DİNÇER KARACALAR

İsmail YK'nın işadamı kuzeni Mr. Jade de müzik dünyasına adım attı.

İsmail YK'nın Avrupa'da yaşayan işadamı kuzeni Mr. Jade, sürpriz bir projeyle müzik dünyasına adım attı. Mr. Jade, söz ve müziği İsmail YK'ya ait "Welcome to Turkey" ( Türkiye'ye Hoş Geldiniz) adlı bir single hazırladı. İsmail YK, kuzenine yalnızca şarkı vermekle kalmadı, aynı zamanda stüdyoya da girdi ve şarkıyı onunla birlikte seslendirdi.

BOĞAZDA KLİP

Birbirlerine her zaman destek olduklarını söyleyen iki kuzen, "Welcome to Turkey" şarkısına geçtiğimiz günlerde klip çekti. İsmail YK ve Mr. Jade, klip için İstanbul Boğazı'nın etkileyici manzarasında, lüks bir teknede kamera karşısına geçti. İkiliye çekimlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen birbirinden güzel mankenler eşlik etti. Klibin yönetmen koltuğunda ise İsmail YK'nın "80 80 160" klibinin de yönetmenliğini yapan Mr. Jade oturdu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İki Kuzenden Sürpriz SingleMR.JADEİsmail YK Ve Hasan Yurtseven
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