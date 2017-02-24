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İki isim tartışılıyor

Yıldız Tilbe imzası taşıyan “Azılı Bela” isimli eserle birlikte 4 şarkılık single çalışmasını müzik severlere sunan Güngör Karakaş, kendini bir tartışmanın da ortasında buldu.

İki isim tartışılıyor

Yıldız Tilbe imzası taşıyan “Azılı Bela” isimli eserle birlikte 4 şarkılık single çalışmasını müzik severlere sunan Güngör Karakaş, kendini bir tartışmanın da ortasında buldu.

24 Şubat 2017 Cuma 13:58
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İki isim tartışılıyor

20 yıldır sahnelerde olan sevilen sanatçı Güngör Karakaş, “Azılı Bela” isimli eseri daha önce yorumlayan Rober Hatemo gibi slow olmaktan çıkarıp daha clup versiyonuyla okuması ile birlikte ikilinin hayranları arasında bir tartışma baş gösterdi. Bir kısım Rober Hatemo tarzını benimserken, Güngör Karakaş hayranları bizim solistimizin yorumu gündemi daha çok yakalıyor iddiasındalar. Eserin yaratıcısı Yıldız Tilbe, konuya yorumsuz kalırken, şarkının yeni versiyonunun rüzgârıyla Güngör Karakaş’ın sahne aldığı mekânlar doluyor.

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız TilbeGüngör KarakaşAzılı BelaRober Hatemo
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