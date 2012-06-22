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Hollywood yıldızlarına Boşnak böreğini sevdirdi

Londra sosyetesini ve Hollywood'u Bosna savaşı gerçeğiyle tanıştıran ünlü Boşnak asıllı Amerikalı Jenkins, Türkiye hakkındaki düşüncelerini AA'ya anlattı.

Hollywood yıldızlarına Boşnak böreğini sevdirdi

Londra sosyetesini ve Hollywood'u Bosna savaşı gerçeğiyle tanıştıran ünlü Boşnak asıllı Amerikalı Jenkins, Türkiye hakkındaki düşüncelerini AA'ya anlattı.

22 Haziran 2012 Cuma 13:56
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Hollywood yıldızlarına Boşnak böreğini sevdirdi
Bosna savaşında kardeşi şehit olan ve mülteci olarak sığındığı İngiltere'de Londra sosyetesine giren, daha sonra da Hollywood'a taşınan iş kadını Sanela Jenkins, ziyaret için geldiği Saraybosna'da bir süre önce satın aldığı Kovaçi semtindeki tarihi konağın kapılarını ilk kez AA'ya açtı.

Boşnak lider Eyüp Ganiç Londra'da tutuklandığı sırada istenen astronomik kefalet ücretini yatıran, Viyana'da tutuklandıktan sonra serbest kalan, Bosnalı eski general Yovan Divjak'ın ülkesine dönmesi için özel uçağını gönderen ve Bosna Hersek'e yaptığı yardımlarla tanınan Boşnak asıllı Amerikalı Jenkins, AA'ya verdiği mülakatta, Bosna için yaptığı yardımlar, savaşta kaybettiği erkek kardeşi için kurduğu vakfın çalışmaları, sürdürdüğü projelerle Bosna Hersek'in geleceği hakkındaki düşüncelerinden, Türkiye'nin uluslararası imajı ve Hollywood yıldızlarına ikram ettiği Boşnak yemeklerine kadar birçok konuda ilginç açıklamalar yaptı.
Türkiye'nin konum olarak stratejik anlamda çok özel bir yerde olduğunu belirten Jenkins, "Türkiye, Avrupa ve Asya arasında bir köprü. Türk liderlerinin yönetimiyle son 10 senede Türkiye büyük bir gelişim yaşadı. Seveni olabilir, sevmeyeni olabilir fakat herkes Türkiye'ye ve Türklere saygı duyuyor. Geçen yıl ilk kez Türkiye'yi ziyaret ettim ve çok etkilendim. Fırsat bulduğumda tabii ki tekrar ziyarete gideceğim" diye konuştu.
Sanela Jenkins, "Benim çocuklarıma ailem ve Boşnak kadınlar bakıyor. Los Angeles'taki evimde Boşnakça konuşuluyor ve Boşnak yemekleri yeniyor. Boşnak yemeklerinin hepsini de arkadaşlarım denedi ve çok beğendiler. Sanırım en çok Boşnak böreğini sevdiler" dedi.
Geçen hafta Lahey'e gittiğini, Mladiç ve Karaciç'in yargılanması hakkındaki tüm bilgileri aldığını belirten Jenkins, "Savaş suçluları hapiste, fakat onların projesi hala yaşıyor" ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2012 05:56
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Hollywood Yıldızlarına Boşnak Böreğini Sevdirdi
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