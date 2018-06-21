Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94790
ALTIN
193.178
DOLAR
4.7553
STERLİN
6.2374
EURO
5.4797
Instagram'a yenilik
Instagram'a yenilik
"YAVAŞTAN İLERLE"
"YAVAŞTAN İLERLE"
Seçime 3 gün kaldı
Seçime 3 gün kaldı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dünyanın 'en cömert ülkesi'
Dünyanın 'en cömert ülkesi'

“HER YERDE AŞK”

Ulusal ve uluslararası platformlarda MFÖ, Hande Yener ve Emre Kınay’a gitarıyla eşlik eden Baran Çak, yepyeni single çalışması “Her Yerde Aşk” ı müzik severlerin beğenisine sundu.

“HER YERDE AŞK”

Ulusal ve uluslararası platformlarda MFÖ, Hande Yener ve Emre Kınay’a gitarıyla eşlik eden Baran Çak, yepyeni single çalışması “Her Yerde Aşk” ı müzik severlerin beğenisine sundu.

21 Haziran 2018 Perşembe 13:04
0 Okunma
“HER YERDE AŞK”

Baran Çak, 12 yaşında Melih Güzel’den gitar dersleri alarak müziğe başladı. Orta okul ve liseyi Kültür Koleji’nde okuduktan sonra eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde devam etti. Bu dönemde çeşitli müzik çalışmaları ve televizyon programlarında yer alan sanatçı, 2004 yılında  Mazhar Fuat Özkan grubuyla sahne almaya başladı. 2009 yılında çoğunluğu kendi yazdığı sözler ve bestelerden oluşan “ Rüyada Seyahat” adlı albümüyle müzik severlere ulaştı.  Stüdyo müzisyenliğinin yanı sıra aranjör/yapımcı kimliğiyle de çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak müzik teknolojileri dersleri vermektedir.
 
Her Yerde Aşk” Bade Müzik etiketi ile digital platformlardaki yerini aldı.

Haber. Dilek KÖROĞLU
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Melih GüzelHer Yerde AşkMFÖHande YenerBaran Çak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Beni Yılmaz ağabeyim övsün”
“Beni Yılmaz ağabeyim övsün”
"YAVAŞTAN İLERLE"
"YAVAŞTAN İLERLE"
Mehmet Çevik çiçek açtırıyor
Mehmet Çevik çiçek açtırıyor
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa Türkiye’ye getiriyorlar
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa Türkiye’ye getiriyorlar
YAPIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
YAPIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
“YAŞ FARKINDA SIKINTI YOK İLİŞKİM YOLUNDA, EVLİLİĞİ HERKES GİBİ BEN DE İSTERİM"
“YAŞ FARKINDA SIKINTI YOK İLİŞKİM YOLUNDA, EVLİLİĞİ HERKES GİBİ BEN DE İSTERİM"
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
ECE ELEKTRİKLENDİ
ECE ELEKTRİKLENDİ
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ