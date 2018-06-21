Baran Çak, 12 yaşında Melih Güzel’den gitar dersleri alarak müziğe başladı. Orta okul ve liseyi Kültür Koleji’nde okuduktan sonra eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde devam etti. Bu dönemde çeşitli müzik çalışmaları ve televizyon programlarında yer alan sanatçı, 2004 yılında Mazhar Fuat Özkan grubuyla sahne almaya başladı. 2009 yılında çoğunluğu kendi yazdığı sözler ve bestelerden oluşan “ Rüyada Seyahat” adlı albümüyle müzik severlere ulaştı. Stüdyo müzisyenliğinin yanı sıra aranjör/yapımcı kimliğiyle de çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak müzik teknolojileri dersleri vermektedir.



“Her Yerde Aşk” Bade Müzik etiketi ile digital platformlardaki yerini aldı.

Haber. Dilek KÖROĞLU

