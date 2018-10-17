Harun Ateş ile "Ayrılmalıyız"

Yıllardır birçok ünlü ismin sahne aldığı platformlarda canlı performans yapan Harun Ateş, Tamer Özkan ve Ömer Öcal yönetmenliğin de Selim Çaldıran stüdyosunda düzenlenen “Ayrılmalıyız” isimli ilk Maxi Single’ını müzikseverlere sundu.

Sözü Ahmet Selçuk İlkan'a, Bestesi Coşkun Sabah'a ait olan ve Zerrin Özer tarafından yıllar önce seslendirilen "Ayrılmalıyız" şarkısını farklı tarzıyla tekrar yorumlayan Harun Ateş albümünün mix mastering’i Candar köker tarafından yapıldı.Şarkının büyük beğeni kazanan klibinin yönetmenliğini ise Erkan Nas yaptı.

Müzik dünyasında şarkılarının yayınlanmasının heyecanını yaşayan Harun Ateş, 'Nostalji severler bu şarkıyı bir de benden dinlesinler. Klibimle de fark yarattığıma inanıyorum. Yakın zamanda bu şarkının değişik versiyonlarıyla da müzikseverlere sürpriz yapacağım' dedi.

Haber : Dilek Köroğlu