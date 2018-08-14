HARBİYE'DE 30 AĞUSTOS COŞKUSU!

Kendine has yorumu, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla her zaman adından söz ettiren Volkan Konak, konseri adeta bir şölene dönüştürecek.
Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde Zafer Bayramı’nın 96. Yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak.
‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ konser programı:
30 Ağustos Volkan Konak
31 Ağustos Manuş Baba
01 Eylül Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun
02 Eylül Edis
03 Eylül Berkay
04 Eylül Serdar Ortaç
05 Eylül Koray Avcı
06 Eylül Mehmet Erdem & Rubato ve dostları
07 Eylül Hakan Altun
08 Eylül Serkan Kaya
09 Eylül Zara
Haber: Hasret Dilek Delier
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