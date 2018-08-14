HARBİYE'DE 30 AĞUSTOS COŞKUSU!

Kendine has yorumu, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla her zaman adından söz ettiren Volkan Konak, konseri adeta bir şölene dönüştürecek.

Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde Zafer Bayramı’nın 96. Yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak.

‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ konser programı:

30 Ağustos Volkan Konak

31 Ağustos Manuş Baba

01 Eylül Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun

02 Eylül Edis

03 Eylül Berkay

04 Eylül Serdar Ortaç

05 Eylül Koray Avcı

06 Eylül Mehmet Erdem & Rubato ve dostları

07 Eylül Hakan Altun

08 Eylül Serkan Kaya

09 Eylül Zara

Haber: Hasret Dilek Delier