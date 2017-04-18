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Halk Müziğine Adanmış Genç bir Yürek

Tuncay Okutan'ın ismi caddeye verildi...

Halk Müziğine Adanmış Genç bir Yürek

Tuncay Okutan'ın ismi caddeye verildi...

18 Nisan 2017 Salı 10:25
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Halk Müziğine Adanmış Genç bir Yürek

Sanat hayatına İstanbul’da devam eden ve bir çok önemli Sanatsal projede imzası bulunan Ses ve Saz Sanatçısı Tuncay Okutan'ın adı, doğup büyüdüğü ilçede caddeye verildi.

Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk ; ‘’Tuncay Okutan memleketimizde doğmuş,büyümüş önemli bir sanatçıdır,yıllardır İstanbul’da sanat hayatına devam etmekte ve bir çok uluslararası sanatsal projelere imza atmıştır.En önemlisi 15 Temmuz Darbe girişiminin ikinci günü meydanlarda okuduğu Darbe’ye Darbe isimli Türküsüyle milyonların beğenisini toplayan Okutan’ın ismini ölümsüzleştirmek için Belediye meclisimize sunduğumuz teklif oy birliği ile kabul edildi.’’dedi.



Caddeye adının verildiğini öğrenen ve sosyal medya hesaplarından duyuran Sanatçı; ‘’Doğduğum,büyüdüğüm,hayallerimi ilk kurmaya başladığım güzel ilçem’de ismimin bir caddeye verilmesi beni çok mutlu etti,Besni Belediye Başkanı Sayın İbrahim Öztürk’e ve Değerli Meclis üyelerine sonsuz teşekkürler ederim… Bu sanatı en iyi şekilde icra ederek, Memleketime layık olabilecek bir sanatçı olmayı; halkımın bana desteğine bir borç, kendime görev addediyorum.” Dedi.



Tuncay Okutan’ın Sanatsal Çalışmaları;

2004 – Yar Yar (Çınar Müzik)
2005 – Çocuk Şarkıları (Kültür A.Ş.)
2006 – Yedi Bölgeden Yedi Tepeye Türküler (Kültür A.Ş.)
2008 – Ben mi İstedim (Şahin Özer)
2009 – Musiki Şifa (Kültür A.Ş.)
2010 – Yedi Tepe Yedi Usta (Kültür A.Ş.)
2012- Anadolu’dan Dünya’ya (Elitte Music)
2016- Darbe’ye Darbe- single (HitsOn Air )


Haber: Zafer Toprak

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Anahtar Kelimeler:
Zafer ToprakTuncay Okutan
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