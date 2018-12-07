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Hakan Yazıcıoğlu’ndan yepyeni bir şarkı ‘İLK KEZ’

“Kalbinin Ettiği Kadar” ve “Hız Lazım” şarkılarıyla beğeni toplayan Hakan Yazıcıoğlu, üçüncü single’ını çıkardı. Yazıcıoğlu, “İlk Kez” adlı duygusal şarkıya Belgrad’da klip çekti. 

Hakan Yazıcıoğlu’ndan yepyeni bir şarkı ‘İLK KEZ’

“Kalbinin Ettiği Kadar” ve “Hız Lazım” şarkılarıyla beğeni toplayan Hakan Yazıcıoğlu, üçüncü single’ını çıkardı. Yazıcıoğlu, “İlk Kez” adlı duygusal şarkıya Belgrad’da klip çekti. 

07 Aralık 2018 Cuma 18:06
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Hakan Yazıcıoğlu’ndan yepyeni bir şarkı ‘İLK KEZ’

DİNÇER KARACALAR

Hakan Yazıcıoğlu, 2017 yılında yayınlanan “Kalbinin Ettiği Kadar” adlı ilk single’ıyla müzik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. İkinci şarkısı “Hız Lazım”la 2018 yazına da damgasını vuran Yazıcıoğlu, bu başarısını yepyeni şarkılarla sürdürmeye kararlı. “Hız Lazım”ın ardından hiç ara vermeden üçüncü single’ının hazırlıklarına başlayan sanatçı, “İlk Kez” adlı şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu. Duygu yüklü melodisi ve etkileyici sözleriyle âşıkların yeni favorisi olmaya aday şarkı, 29 Kasım’da dijital platformlarda yayınlandı.

KLİP BELGRAD’DA ÇEKİLDİ SIRP GÜZEL EŞLİK ETTİ

Murat Alkan’ın albüm danışmanlığında hazırlanan, söz ve müziği Emrah Doğan’a ait “İlk Kez”in düzenlemelerini ise aranjör Okan Akı yaptı. Hakan Yazıcıoğlu’nun “Büyük emekler ve çok ciddi bir çalışmayla ortaya çıktı” dediği şarkının video klibi, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da çekildi. Yönetmen koltuğunda Talat Oflaz’ın oturduğu klipte Hakan Yazıcıoğlu’na oyuncu Katarina Tanovic eşlik etti. Belgrad’ın tarihi ve turistik yerlerinde yapılan çekimler, sekiz kişilik prodüksiyon ekibiyle dört günde tamamlandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kalbinin Ettiği KadarHız LazımHakan YazıcıoğluMüzikşarkıKlip
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