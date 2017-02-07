Hakan Peker 56 yaşına girdi

Pazar günü çekilen programda doğum günü pastasını önce mumlarını üfleyen daha sonra kesen Hakan Peker, mutluluğunu ve yeni yaşını kendisini stüdyoda izleyen hayranları ile paylaştı…

Özlem Denizmen'in hazırlayıp sunduğu programda Hakan Peker'in yaşamından kesitler sunulacak. Hakan Peker, 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda elde ettiği birinciliğin öyküsünün yanı sıra 'Bir Efsane' isimli hit şarkısıyla nasıl çıkış yakaladığını anlattı... Hakan Peker, 1990 yılında çıkardığı 'Camdan Cama' albümüyle kendisine arzu ettiği başarının nasıl geldiğini de Özlem Denizmen'e anlatan sanatçı, müzik dünyasında kimlere şans verdiğini ve kendisinine de kimlerin sanş verdiğini anlattı..Programda adeta nostaljik bir gün yaşandı..

Özlem Denizmen program sonunda seyircilerden oluşturduğu dans gurubu ile dans ederek, Hakan Peker’in kendilerine de şans vermesini istedi..