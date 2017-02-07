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Hakan Peker 56 yaşına girdi

Sanat yaşamına 1981 yılında dans ederek  başlayan 5 Şubat 1961 doğumlu Hakan Peker, 56. yaşını Star Tv'de 'Özlem Denizmen'le Kadınca' programında kutladı

Hakan Peker 56 yaşına girdi

Sanat yaşamına 1981 yılında dans ederek  başlayan 5 Şubat 1961 doğumlu Hakan Peker, 56. yaşını Star Tv'de 'Özlem Denizmen'le Kadınca' programında kutladı

07 Şubat 2017 Salı 14:12
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Hakan Peker 56 yaşına girdi

Pazar günü çekilen programda doğum günü pastasını önce mumlarını üfleyen daha sonra kesen Hakan Peker, mutluluğunu ve yeni yaşını kendisini stüdyoda  izleyen hayranları ile paylaştı…

Özlem Denizmen'in hazırlayıp sunduğu programda Hakan Peker'in yaşamından kesitler sunulacak. Hakan Peker, 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda elde ettiği birinciliğin öyküsünün yanı sıra 'Bir Efsane' isimli hit şarkısıyla nasıl çıkış yakaladığını anlattı... Hakan Peker, 1990 yılında çıkardığı 'Camdan Cama' albümüyle kendisine arzu ettiği başarının nasıl geldiğini de Özlem Denizmen'e anlatan sanatçı, müzik dünyasında kimlere şans verdiğini ve kendisinine de kimlerin sanş verdiğini anlattı..Programda adeta nostaljik bir gün yaşandı..

Özlem Denizmen program sonunda seyircilerden oluşturduğu dans gurubu ile dans ederek, Hakan Peker’in kendilerine de şans vermesini istedi..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hakan PekerÖzlem Denizmen
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