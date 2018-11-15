Hadise’den sonra Belçika’dan Yeni Transfer Tansu Gencer

HABER: DİLEK KÖROĞLU

Avrupa’da konser ve organizasyonların aranan ismi Tansu Gencer; Keman Sunal’ın başrolünde oynadığı ‘’Atla gel şaban’’isimli filmden tanıdığımız ‘Şiki Şiki Baba’’ isimli Hint şarkısını yeniden seslendirerek video klibini çekti.

Seyhan Müzik etiketi ile piyasaya sürülen ve Youtube, Netd kanalında yayınlanan video klib’in çekimleri Belçika’da Yönetmen İrsel Çivit tarafından gerçekleştirildi.

Sözleri Durmuş Çiğdeme ait olan şarkının aranjörlüğünü Salih yurttaş yaptı.

Video klipte Tansu Gencer’e Manken ve Oyuncu Sevil Uyar eşlik etti.