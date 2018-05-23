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Güzellik kampında

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Elif’in güzel oyuncusu Melisa döngel, sezon finaline yaklaşırken ve yoğunlaşan çekimler arasında bakımına özen gösteriyor.

Güzellik kampında

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Elif’in güzel oyuncusu Melisa döngel, sezon finaline yaklaşırken ve yoğunlaşan çekimler arasında bakımına özen gösteriyor.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 13:21
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Güzellik kampında

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Elif’in güzel oyuncusu Melisa Döngel, sezon finaline yaklaşırken ve yoğunlaşan çekimler arasında bakımına özen gösteriyor. Başarılı oyuncu yoğun geçen sezon sununda anlaştığı Dermanka isimli güzellik salonuyla 1 aylık bir programla güzellik kampına girmeye karar verdi. 19 yaşındaki sevilen oyuncu Melisa Döngel “Çekimler sırasında yapılan makyaj ve ışıklar cildimize büyük zarar veriyor. Ekran güzeli seviyor oyunculuğumuz yanında bakımımıza da önem vermeliyiz, bir sporcu gibi bende 1 aylık bir kamp dönemi geçireceğim. Kampa hazırlık için arada gidebiliyorum. Sezon finaliyle 5. sezonumuza hazırlık yapmaya başlayacağım” dedi. İstediği kadar oyunculuğun iyi olsa da oynadığı karakter gereği güzelliğine dikkat etmesi gerektiğini de sözlerine eklerken kazandığı paranın 3/1’inin güzellik salonuna gittiğini de ifade etti.

Haber: Elif Günay 

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel
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