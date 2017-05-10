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Güzel Popçu Nil Çaçan Başarısını dostlarıyla kutladı

Altı farklı dilde şarkı söyleyen Nil Çaçan'ın müzik piyasasına 'merhaba' dediği ''Eden Bulur'', Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Güzel Popçu Nil Çaçan Başarısını dostlarıyla kutladı

Altı farklı dilde şarkı söyleyen Nil Çaçan'ın müzik piyasasına 'merhaba' dediği ''Eden Bulur'', Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:48
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Güzel Popçu Nil Çaçan Başarısını dostlarıyla kutladı

Ünlü müzik adamı Behzat Gerçeker'in de eşi ile birlikte katıldığı yemekte hem eğlence hem de gelecek planları vardı. Gerçeker'in, “Güçlü bir sese sahipsin. Yakın zamanda Türkiye'nin konuştuğu bir isim olacaksın” sözleri ile destek verdiği Nil Çaçan, geceye son derece mutlu bir şekilde nokta koydu.

Anadolu güzel sanatlar lisesinden mezun olduktan sonra Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nü bitiren Çaçan, ayna zamanda 6 yıldır profesyonel olarak sahne alıyor.

Güzel şakrıcının single çalışmasının aranjörlüğünü ünlü DJ ve aranjör Serdar Ayyıldız üstlendi. Klip ise Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde 25 kişilik teknik ekip ile Ümraniye Platoları'nda çekildi. Nil Çaçan için yaklaşık 5 ayrı setup hazırlandı. Bir çok sahne stediacam üzerine kuruldu.

Altı farklı dilde şarkı söyleyen Nil Çaçan'ın müzik piyasasına 'merhaba' dediği ''Eden Bulur'', Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Haber: Aziz Karataş

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Anahtar Kelimeler:
Nil ÇaçanEden BulurSeyhan Müzik
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