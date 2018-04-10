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Gülşen’in Tecrübelerinden Çok Şey Öğrendim

Gri adlı yeni şarkısını Sony Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluşturan Emir, müzik yazarı Hakan Kanburoğlu’nun konuğu oldu.

Gülşen’in Tecrübelerinden Çok Şey Öğrendim

Gri adlı yeni şarkısını Sony Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluşturan Emir, müzik yazarı Hakan Kanburoğlu’nun konuğu oldu.

10 Nisan 2018 Salı 10:54
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Gülşen’in Tecrübelerinden Çok Şey Öğrendim

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Gri adlı yeni şarkısını Sony Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluşturan Emir, müzik yazarı Hakan Kanburoğlu’nun konuğu oldu. 

“SEZEN’İN HAYRANIYIM YILDIZ’A DELİ OLUYORUM” 

Yeni şarkısını melankolik bulduğunu belirten Emir, eğlenceli şarkılar yapmaya devam edeceğini de ifade ederken; “ Sezen Aksu’nun büyük hayranıyım, Yıldız Tilbe’ye deli oluyorum,iyi ki var. Tarkan’ı çok seviyorum, Gülşen’in yaptığı işlere bayılıyorum” diyerek müzik piyasasındaki idollerini açıkladı.

“MÜZİK PİYASASININ EN BÜYÜK SORUNU BÜYÜK İSİMLERİN CESUR OLMAMALARI” 

Müzik piyasasının en büyük sorunu nedir sorusuna ise; “ Bence müzik piyasasının en büyük sorunu, yeterince cesur olmamaları, çok ezberden gitmeleri, sürekli aynı melodilerin, aynı şarkıların etrafında dönülmesi. Büyük isimlerin daha cesur olması gerekir ki gençlere de cesaret versinler ama son yıllarda gençler o büyük isimlerden daha cesur davranıyorlar diye düşünüyorum.” yanıtını verdi.

“AŞK NEDİR İYİ BİLİRİM” 

İlk yıllarda daha kıvrak olduğunu söyleyen Emir, durgunlaşma dönemine girdiğini ifade ederken; “ Detaycı olmam dışında uyumlu bir insanım. Aşk hayatımda da böyleyim. Yalan söylenmesini sevmem, soğuk ve suratsız insanları hiç çekemem. Aşk nedir iyi bilirim.” açıklamasıyla karakterini analiz etti. 

“BU BİR P&R ÇALIŞMASI DEĞİL, BİLGİME GÜVENİRİM” 

Sosyal medyada Kelime Oyunu adlı programda yarışmacı koltuğunda oturmasını pr çalışması olarak yorumlanan Emir konuyla ilgili “Bu bir pr çalışması değil, yoksa televizyonda birçok programa çıkarım ama ben istediğim yerde olmak ve şarkılarımı söylemek istiyorum.

Bilgime güvenirim ama yarışmalarda ne kadar başarılıyım bilmiyorum çünkü süre işin içine girince heyecanlanıyorum.” İfadelerini söyledi.

“GÜLŞEN’İN TECRÜBELERİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM” 

Yaz mevsiminde Gülşen ile düet yapacaklarını açıklayan Emir; “ Hareketli ve eğlenceli,güzel bir pop şarkısı olacak büyük ihtimalle. Gülşen’le çalışmak çok güzel, onun tecrübelerinden çok şey öğreniyorum. Söz yazıyoruz stüdyoda zaman geçiriyoruz,eğleniyoruz,

birbirimize arkadaşlık yapıyoruz. Seslerimiz de çok yakışıyor birbirine..Bugüne kadar güzel işler yaptık..Bundan sonra da yapacağız inşallah.” yorumunda bulundu

Önce Vatan Gazetesi

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GriSony MüzikHakan KanburoğluRöportajSöyleşiEmirMüzik Yazarı Hakan Kanburoğlu
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