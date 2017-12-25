Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111765
ALTIN
156.127
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0917
EURO
4.5216
Tuğçe Tayfur, kendi şarkılarına geçti
Tuğçe Tayfur, kendi şarkılarına geçti
'Kesme kirala süsle getir'
'Kesme kirala süsle getir'
Diriliş'in yapımcısından müjde
Diriliş'in yapımcısından müjde
Hristiyan aleminin Noel kutlaması
Hristiyan aleminin Noel kutlaması
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip

Gülse Birsel'in yeni dizisi belli oldu

Gülse Birsel’in yeni projesi ‘Jet Sosyete’ Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak

Gülse Birsel'in yeni dizisi belli oldu

Gülse Birsel’in yeni projesi ‘Jet Sosyete’ Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak

25 Aralık 2017 Pazartesi 23:35
0 Okunma
Gülse Birsel'in yeni dizisi belli oldu
banner84

Şu sıralar 'Aile Arasında' adlı filmi ile beyazperdede boy gösteren Gülse Birsel'in 3 yıl aradan sonra ekrana dönüş yapacağı, merakla beklenen dizi 'Jet Sosyete' Star TV'de ekranlara gelecek.

BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek 'Jet Sosyete' yıldız oyuncu kadrosu ile ekranlarda komedi fırtınası estirecek.

KADROSUNDA KİMLER VAR? 

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor. (Posta)

Anahtar Kelimeler:
GülsebirselJetsosyeteStartvDiziYeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banu Parlak ve Aziz Kiraz Nişantaşı'nı salladı
Banu Parlak ve Aziz Kiraz Nişantaşı'nı salladı
Türkiye, 2017’de en çok Tarkan'ı dinledi
Türkiye, 2017’de en çok Tarkan'ı dinledi
Yurtseven Kardeşler'in acı günü
Yurtseven Kardeşler'in acı günü
Fi Çi Pi, bu sezon bitiyor
Fi Çi Pi, bu sezon bitiyor
5 yıllık evlilik tek celsede bitti
5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Acun'un 9 milyon euro'luk yeni oyuncağı
Acun'un 9 milyon euro'luk yeni oyuncağı
Kaleci Volkan Babacan, nişanlandı
Kaleci Volkan Babacan, nişanlandı
Manuş Baba'ya dava açıldı
Manuş Baba'ya dava açıldı
OZAN KOÇER YILBAŞI PROGRAMI İLE TEK GEÇİYOR !!!
OZAN KOÇER YILBAŞI PROGRAMI İLE TEK GEÇİYOR !!!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ