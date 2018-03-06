GÜLGÖKÇE "OLAY KADIN" 

Ekranların gülen yüzü Oyuncu ve Stand upcı Gülgökçe Korkmaz Uzun zamandır kaleme aldığı sitkom tadında skeçlerini artık kendi kanalı olan GülgökçeTv'de " TV'Deyiz " adlı komedi dizisi ile hayata geçirmeyi hedefliyor. Daha öncede yapmış olduğu stand up showları ile komedi dünyasına farklı bir soluk kazandıran Gülgökçe Korkmaz, Tv8 de katıldığı yetenek programında Türk Halkına kendisini güldürmeyi başarmıştı. "Hiç tanımadığım insanların benim esprilerime gülmesi ve yarışma sonrası insanlardan aldığım tebrik mesajları bu işe devam etmem hatta daha fazla önem vermem gerektiğini bana göstermiş oldu. EĞER TÜRK HALKI ESPİRİLERİME GÜLMESEYDİ, BU İŞE DEVAM ETMEZDİM VE ANINDA BIRAKIRDIM" şeklinde açıklamalar yaptı. Youtube kanalı ile çok daha fazla kitleye ve kendisini tanımayan insanlara ulaşmak en büyük hayali olduğunu belirtiyor. Sempatik İzmirli oyuncu hakkında bu zamana kadar çok fazla şey yazıldı, çizildi, eleştirildi. Mankenden ve güzel kadından komedyen olmaz diye düşünenlere rağmen, "OYUNCULUK NE GEREKTİRİYORSA BEN 'O' OLUYORUM. KATAGORİZE ETMEK VE YA HAKKIMDA BELLİ BİR ÖNGÖRÜ ÜRETMEK MALESEF HAKSIZLIK OLABİLİYOR" tarzında konuşmalar ile aslında ne kadar egosuz ve şeffaf biri olduğunu ifade ediyor. Güncel Televizyon Dizilerini "ti" ye alacağını ve oyuncu olarak kendi yakın arkadaşları ile çalışacağını biliyoruz. Kendisiyle beraber komedi dünyasına yeni sima ve tiplemeler kazandırmayı en azından farkındalık uyandırmayı hedefliyor. Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacak. Olan Gülgökçe Korkmaz Acele etmeden ve yaptığı işten keyif alarak her geçen gün kendini geliştirebileceği bir yol izleyeceğini dile getirdi.

Kendi Kanalında Komedi Dizisi Yapacak

Ülkemizin kadına olan bakış açısını değiştiren kadın yapamaz algısını kırmayı başaran güzel oyuncu Aziz Karataş’a Konuştu. Türkiye de kadın Stand upcı denilince aklımıza ilk gelen biri haline gelen Gülgökçe Korkmaz Bugüne kadar birçok kez sahne alan genç ve güzel oyuncu her gösterisinden sonra övgü dolu sözler aldı. Çalışkanlığıyla, disipliniyle ve yeteneğiyle göz kamaştıran Korkmaz arzuladığı hedeflerine yeni çalışmalar da ekleyerek ideallerine devam ediyor. Kendi kanalı olan GülgökçeTv'de " TV'Deyiz " adlı komedi dizisi ile hayata geçirmeyi hedefleyen Korkmaz Daha öncede yapmış olduğu stand up showları ile komedi dünyasına farklı bir soluk kazandıracak.

Haber: Aziz Karataş

