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GRİPİN VE GAZAPİZM’DEN SÜRPRİZ DÜET!

Gripin, "Nasılım Biliyor Musun?" albümündeki şarkılarını kliplendirmeye devam ederken sürpriz bir projeye imza attı! Yakın zaman içinde "Elini Korkak Alıştırma" adlı şarkılarını kliplendirecek olan grup, öncesinde sürpriz bir düet ile sevenlerinin karşısına çıkıyor!

GRİPİN VE GAZAPİZM’DEN SÜRPRİZ DÜET!

Gripin, "Nasılım Biliyor Musun?" albümündeki şarkılarını kliplendirmeye devam ederken sürpriz bir projeye imza attı! Yakın zaman içinde "Elini Korkak Alıştırma" adlı şarkılarını kliplendirecek olan grup, öncesinde sürpriz bir düet ile sevenlerinin karşısına çıkıyor!

15 Kasım 2018 Perşembe 13:31
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GRİPİN VE GAZAPİZM’DEN SÜRPRİZ DÜET!

HABER: AZİZ KARATAŞ
 

Yönetmenliğini Umut Aral'ın yaptığı, başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Orkun ışıtmak, Bahar Şahin, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Doğaç Yıldız, Tolga Canbeyli'nin yer aldığı ve Kerem Bürsin' in de konuk oyuncu olarak katıldığı Türkiye ve dünyanın ilk e-spor sinema filmi olan "İyi Oyun" filminin müziğine Gazapizm ile düet yaptılar!

Sözleri Birol Namoğlu ve Gazapizm tarafından yazılan ''Alem-i Fani''nin müziği Birol Namoğlu'na, düzenlemesi ise gripin grubuna ait. Tüm dünyayı kasıp kavuran "League of Legends" oyununu beyazperdeye taşıyan ''İyi Oyun'' filminin Türkiye ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıdığı için bu filmin bir parçası olmanın kendilerine ayrı bir heyecan yaşattığını söyleyen gripin grubu, klibin de çok sevileceğini söyledi.

"Alem-i Fani" Gripin Yapım Etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı…

Anahtar Kelimeler:
GripinGazapizmAziz KarataşDüet
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