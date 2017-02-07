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Gişeye koşuyorlar

Geçtiğimiz aylarda bir çok ünlü ismin katılımı ile galası gerçekleşen John Steinbeck’in ünlü eseri 'Fareler ve İnsanlar' adlı tiyatro oyununa gösterilen büyük ilgi devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok şehirde sahnelenen oyun kapalı gişe oynayarak bir rekora da imza atıyor...

Gişeye koşuyorlar

Geçtiğimiz aylarda bir çok ünlü ismin katılımı ile galası gerçekleşen John Steinbeck’in ünlü eseri 'Fareler ve İnsanlar' adlı tiyatro oyununa gösterilen büyük ilgi devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok şehirde sahnelenen oyun kapalı gişe oynayarak bir rekora da imza atıyor...

07 Şubat 2017 Salı 14:06
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Gişeye koşuyorlar

Fareler ve İnsanlar adlı tiyatro oyunu George ve Lennie adlı iki tarım işçisinin hayal kırıklıkları üzerinden Amerikan rüyasının gerçek yüzü konu ediyor . Merve Sevi ve Murat Ilgar'ın performanslarıyla ilgi çektiği oyunda , özellikle Murat Makar’ın otizmli olarak yorumladığı Lennie karakteri büyük beğeni toplayarak izleyicileri göz yaşlarına boğuyor .

Oyunda ayrıca Cüneyt Vural, Soner Enmutlu, Ubeyd Ünal,Cengiz Gül ve Umut Yaşar gibi değerli isimler de yer alıyor...

Fareler ve İnsanlar ; 18 Şubat tarihinde Profilo Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fareler Ve İnsanlarMerve Sevi
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