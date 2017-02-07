Gişeye koşuyorlar

Fareler ve İnsanlar adlı tiyatro oyunu George ve Lennie adlı iki tarım işçisinin hayal kırıklıkları üzerinden Amerikan rüyasının gerçek yüzü konu ediyor . Merve Sevi ve Murat Ilgar'ın performanslarıyla ilgi çektiği oyunda , özellikle Murat Makar’ın otizmli olarak yorumladığı Lennie karakteri büyük beğeni toplayarak izleyicileri göz yaşlarına boğuyor .

Oyunda ayrıca Cüneyt Vural, Soner Enmutlu, Ubeyd Ünal,Cengiz Gül ve Umut Yaşar gibi değerli isimler de yer alıyor...

Fareler ve İnsanlar ; 18 Şubat tarihinde Profilo Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak.