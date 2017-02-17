Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88830
ALTIN
144.904
DOLAR
3.6346
STERLIN
4.5226
EURO
3.8632
TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor
TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor
Doğanın tüm renkleri Yörük giysilerinde yaşıyor
Doğanın tüm renkleri Yörük giysilerinde...
Sofuoğlu sakatlığına rağmen Avustralya'ya gitti
Sofuoğlu sakatlığına rağmen Avustralya'ya gitti
Cüce gezegen Ceres'te organik bileşkeler bulundu
Cüce gezegen Ceres'te organik bileşkeler...
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı

George  Khotivari'den Etek Şov!

George Khotivari bütün genel kabul görmüş maskulen tabuları altüst ederek mini eteğiyle Nişantaşı sokaklarında alışveriş yaptı

George  Khotivari'den Etek Şov!

George Khotivari bütün genel kabul görmüş maskulen tabuları altüst ederek mini eteğiyle Nişantaşı sokaklarında alışveriş yaptı

17 Şubat 2017 Cuma 18:41
35 Okunma
George  Khotivari'den Etek Şov!

İSTANBUL- Yapılan yorumlar üzerine sessizliğini bozanGeorge Khotivari, "İnsanların hoşgörülü ve candan bakışları bir Gürcü yabancı birey olarak, beni derinden etkiliyor ve tarzımla farklılığı yakalamış olmam modacılarında erkeğe etek giydirme konusunda bir daha düşünmelerine sebep olacaktır. Ben sanatçı vizyonumla hep daima bir adım öndeyim. Cesaretimden dolayı övgüyle karşılanıyorum. Yaşam çok kısa herkes içindeki ince ayrıntıyı benim gibi güne ve özele taşıyabilmeli derim. Ben etek giyerken tarihten ilham aldım. Özgürüm, farklıyım benim modelimde bu" dedi.

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
George Khotivari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunus Bülbül bu defa ağladı
Yunus Bülbül bu defa ağladı
Hakan Peker 56 yaşına girdi
Hakan Peker 56 yaşına girdi
Kimler yoktu ki!
Kimler yoktu ki!
Gişeye koşuyorlar
Gişeye koşuyorlar
İlyas iddialı konuşuyor
İlyas iddialı konuşuyor
Sıla Ankara'yı sallayacak
Sıla Ankara'yı sallayacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ