George  Khotivari'den Etek Şov!

İSTANBUL- Yapılan yorumlar üzerine sessizliğini bozanGeorge Khotivari, "İnsanların hoşgörülü ve candan bakışları bir Gürcü yabancı birey olarak, beni derinden etkiliyor ve tarzımla farklılığı yakalamış olmam modacılarında erkeğe etek giydirme konusunda bir daha düşünmelerine sebep olacaktır. Ben sanatçı vizyonumla hep daima bir adım öndeyim. Cesaretimden dolayı övgüyle karşılanıyorum. Yaşam çok kısa herkes içindeki ince ayrıntıyı benim gibi güne ve özele taşıyabilmeli derim. Ben etek giyerken tarihten ilham aldım. Özgürüm, farklıyım benim modelimde bu" dedi.

Haber: Elif Günay