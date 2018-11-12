Genç yıldızın ödül heyecanı

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Daha önce, 'Vatanım Sensin' dizisinde canlandırdığı 'Salih' karakteriyle göz dolduran Alp Akar, şimdilerde Fox TV'de yayınlanan 'Bizim Hikaye' dizisinde canlandırdığı 'Fiko' karakteriyle izleyicisinden tam not almaya devam ediyor.

Genç yıldız şu sıralar ödül heyecanı yaşıyor. Performansıyla, 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Çocuk Oyuncu' dalında aday gösterilen oyuncu duygularını dile getirdi: "Altın Kelebek Ödülleri'nde aday gösterilmem benim için gurur verici. Demek ki doğru yoldayım. Beni destekleyenlere, sevenlerime ve Altın Kelebek Ödülleri'ni düzenleyenlere teşekkürlerimi borç bilirim."

Bizim Hikaye; her perşembe 20.00'de yeni bölümleri ile Fox TV'de.