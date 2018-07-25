GENÇ YETENEK “BANEVA” HUZURLARINIZDA!

Sony Music Türkiye & Basemode Records’un en genç ve yetenekli sanatçılarından biri olan 2000 doğumlu “Baneva”yeni single çalışması ile dinleyicilerin karşısında!

Altyapısının başarılı prodüktör Bugy’e ait olduğu “İhtiyacım Var” isimli çalışmanın mix ve mastering işlemleri ise Buğra Kunt’a ait.

Ümraniye Film Platoları’nda Serdar Börcan’ın yönetmenliğinde bir de video klip ile süslenen Baneva’nın yeni single çalışması İhtiyacım Var, şimdi tüm dijital platformlarda, video klibi ile de Basemode Records YouTube kanalında sizlerle!