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Gamze "Can Atıcan" ile iddialı geliyor

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Gamze yepyeni bir şarkıyla listeleri altüst etti.

Gamze "Can Atıcan" ile iddialı geliyor

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Gamze yepyeni bir şarkıyla listeleri altüst etti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:34
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Gamze "Can Atıcan" ile iddialı geliyor

Soner Sarıkabadayı ve Kerem Ökten’in yapımcılığını da üstlendiği yeni single’ını müzikseverlerle buluşturdu. Ünlü şarkıcı, “Can Atıcan” adlı çalışmasını  PDND Müzik ve Beyaz Müzik etiketi ile piyasaya çıkardı.

FUTBOL’CU DOSTLARI ŞARKIYA BAYILDI

“Çok iddialıyım, yeni single’ım müzik dünyasına damga vuracak” diyen Gamze, şarkısını müzikseverlerden önce futbolcu dünyasından yakın dostlarına dinletti ve çok olumlu yorumlar aldı.

“Seçtiğim şarkıya çok özen gösterdim. Dinleyen sanatçı dostlarım da şarkıya bayıldıklarını söyledi. Ekibimle birlikte büyük titizlikle çalıştık, harika bir single hazırladık. İnşallah halkımız da bu çabamızı takdir eder.”
 
HERKESİN GÖZÜ BENDE OLACAK

Gamze , “Can Atıcan ”parçasına  video klip de çekti. Klip Beylerbeyinde Go-Kart pistinde 15 saatlik bir çalışmayla çekildi. Yönetmenliğini Enes Bilal Taşcı’nın yaptı.
Dans ritimlerinin ve futbol fiğürlerinin de ön planda olduğu çekimler çok eğlenceli geçti.Yeni single’ıyla birlikte imajını da değiştiren Gamze, “Yeni imajım ve şarkımla müzik dünyasında herkesin gözü benim üzerimde olacak” diyor.

Haber : Dilek Köroğlu

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Anahtar Kelimeler:
Soner SarıkabadayıKerem ÖktenCan Atıcan
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