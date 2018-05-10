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Galatasaraylı Duayenler Buluşması

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız...

Galatasaraylı Duayenler Buluşması

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız...

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:58
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Galatasaraylı Duayenler Buluşması

Galatasaraylı Duayenler Buluşması

Özer Berkay’ın anısı!

Galatasaraylı duayenler 20 yıldır her ay ayda bir defa bir araya gelip hatıralarını anılarını anlatıyorlar. Özer Berkay da Galatasaray Lisesi'ndeki hatıralarını anlatıyor ve dinleyenleri neşeye, kahkahaya boğuyor. 20 yıldır devamlı bir araya gelen Galatasaraylı duayen dostlar, bir araya geldiklerinde; anılarını, tecrübelerini, gündeme ait konuları konuşup tartışıyorlar. Baki olan dostlukları ve neşeleriyle herkesin hayranlıkla dinlediği güzel insanların ömürleri boyunca da bu dostluklarının süreceği gözlerinden okunuyor.

Sayın Özer Berkay toplantı yapıyor 50 yıldır hep güleryüzlü herkese pozitif enerji yayıyor, gülmenin bulaşıcı olduğunu kanıtlıyor ,Allah gülmekten ayırmasın sağlıklı mutlu günlerde hep beraber olalım. Kendisi ile anılarını konuştuk, tatlı dili, esprileri ile anlattı çok değerli anılarını.

ÖZER BERKAY: Cumartesi Pazar günleri okuldan kaçardık Ankara Yedek Subay Okulu Mamak’ta. Arkadaşlarla gezerdik. Delikanlı zamanları işte… O zamanlar velimizden izin kağıdı almamız gerekiyormuş meğer, ben almadım, bilmiyordum. Okulda bunlar kayda geçermiş. Özer Berkay yok denmiş o gün. Ondan sonra beni çağırdılar “neredesin sen haberimiz yok” dedi, kızdı tabii. “Bir daha olmaz, bilmiyordum” dedim, dinlemedi, 1 hafta hapis cezası verdi bana. Ben de çok korkarım öyle şeylerden. “Bir daha yapmam” dedim, dinlemediler yine. Binanın içinde hapis cezası alıyoruz. Sınıf arkadaşlarım duymuşlar hapis cezası aldığımı. Öğlen yemeği geldi, kapıdan veriliyor. Bir baktım “Özeeeer” diye bağıranlar var. Kiminin elinde gazete, kiminin elinde sigara… Benim koğuş hediyelerle doldu, dağıttım ben de arkadaşlara tabii. 

FUNDA ERMAN: Siz ilk acemilik askerliğinizde Kahramanmaraş’ta askerlik yaparken oradaki cezaevindekilere dostça davrandınız, yardımcı oldunuz, onlar da değer gördükleri için sizi sevdiler. Orada çok unutulmaz anılarınız oldu. Sizin de karşınıza böyle bir olay çıkınca size de yardımcı oldular. Allah hepimizin kalbini biliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.05.2018 18:07
Anahtar Kelimeler:
Funda ErmanÖzer BerkayGalatasaraylı DuayenlerGalatasaray
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