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Fulya Özentürk-Sis

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

Fulya Özentürk-Sis

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

13 Kasım 2018 Salı 18:25
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Fulya Özentürk-Sis

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Söz yazarı, besteci ve yorumcu Fulya Özentürk kariyerinin ilk çalışması SİS ile müzik camiasına merhaba diyecek.

Uzun yıllardır ülkemizin önde gelen müzisyen ve akademisyenleri ile çalışmalarda bulunan, korist ve eğitimci müzisyen Fulya Özentürk uzun zamandır üzerinde çalıştığı ilk single çalışması ile karşımızda. 

Söz ve müziği sanatçının kendisine ait olan, aranjesini Volkan Konya’nın yaptığı SİS adlı çalışma 6 aylık bir stüdyo çalışması sonucu ortaya çıktı.

Sekiz Müzik etiketiyle ilk önce fizy’de yayınlanacak olan çalışmanın video klibi ise yayına girdi.

Fulya Özentürk şu an yeni yıl için hazırladığı E.P. için stüdyo çalışmalarına ve sahne çalışmalarına devam ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fulya ÖzentürkSis
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