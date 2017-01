Fulden Uras'tan anlamlı davranış

İSTANBUL- Önce sadece instagram hesabından hasta çocukları tanıtan ve medikal malzeme yardımı toplayan sanatçıya bir çok ünlü isimden öyle destek geldi ki; kısa süre içerisinde bu seferberliği dernek kurarak taçlandırdı Fulden Uras.

Deniz Akkaya, Orhan Gencebay, Nilüfer, İrem Derici, Sibel Can, Yılmaz Morgül, Demet Akalın gibi ünlü ve yardımsever insanların da kayıtsız kalmadığı Hayaller Gerçek Olsa Derneği'ne kayıtlı 207 kelebek hastası çocuk için her gün yeniden kolları sıvayan ve her birine yetişen şarkıcı Fulden Uras ''Biyolojik anne olamadım ama benim 207 tane çocuğum var ve bunların her biri maddi manevi zor durumdalar, o yüzden onlar için seferber olmak bizim boynumuzun borcu'' dedi.

Kelebek hastası çocuklar için kendi imkanlarıyla dernek kuran ve her bir çocuk için savaş veren şarkıcı, tek başına iyilik ordusu kurduğunu ve destek olan herkesle birlikte her gün her hasta çocuğa medikal malzemelerini kargo ile göndererek muhteşem bir iyilik zinciri kurduklarını ve destek olan herkese minnettar olduğunu belirtti.

Haber: Elif Günay