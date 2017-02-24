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Fuat Güner'den çat kapı üniversite

Türkiye’nin dijital yaşamına yeni bir soluk getirecek olan Geniş Ekran Youtube kanalı, önceki gece yapılan davet ile yayın hayatına başladı

Fuat Güner'den çat kapı üniversite

Türkiye’nin dijital yaşamına yeni bir soluk getirecek olan Geniş Ekran Youtube kanalı, önceki gece yapılan davet ile yayın hayatına başladı

24 Şubat 2017 Cuma 13:42
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Fuat Güner'den çat kapı üniversite

IPEC Entertainment bünyesinde kurulan platformda; Fuat Güner, İzzet Öz, Dr.Ümit Aktaş, Berna Türköver, Koray Muratoğlu, Buket Kahraman ve projenin yaratıcısı İpek İyier gibi ünlü ve alanında uzman pek çok isim program yapıyor. Kanal, kültür sanat, sağlık, güzellik, magazin ve moda alanlarında yayın yapacak.

Fuat Güner dijital platform da yapacağı program’da üniversite ziyaretleri yapacağını söyledi. Çat kapı şeklinde üniversiteye gideceğini ve habersiz bir şekilde öğrencileri ziyaret edeceğini açıkladı. Amacının öğrencinin özellikle müzik alanında ki bilgisinin ne olduğunu öğrenmek olduğunu söyleyen usta sanatçı aktüel bir program olacağını söyledi. Güner, kendisinin de planlamadığı geniş içerikli bir program olacağını açıkladı. Artık yayın hayatının da dijital hayata yavaşça geçtiğinden bahseden Güner, “Eskiden plak satışı, kaset satışı vardı. Şimdi ise bir projenin ne kadar dinlenilmiş ne kadar indirilmiş olduğuna bakıyoruz.  Biz de artık dijital hayata geçtik” diyerek yeni yayın hayatının geldiği  anlattı. Geniş Ekran’ın jenerik müziğini de yapan Fuat Güner, Yakında MFÖ albümünün çıkacağının müjdesini verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IPEC EntertainmentFuat Güner
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