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Fi Çi Pi, bu sezon bitiyor

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç’ın paylaştığı “Fi” dizisinin devamı olan 'Çi'nin yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başladı. 4 sezon sürmesi beklenen dizinin hayranlarına üzücü bir haber geldi.

Fi Çi Pi, bu sezon bitiyor

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç’ın paylaştığı “Fi” dizisinin devamı olan 'Çi'nin yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başladı. 4 sezon sürmesi beklenen dizinin hayranlarına üzücü bir haber geldi.

22 Aralık 2017 Cuma 23:41
53 Okunma
Fi Çi Pi, bu sezon bitiyor
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Dijital televizyon platformu olan PuhuTV’de yayınlanan Azra Kohen'in çok satan Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan Fi dizisinin ikinci sezonu Çi'nin ardıdan Kohen bir açıklama yaptı.

Yazar Azra Kohen, dizi olarak çekilen, normalde 4 sezon sürmesi beklenen Fi, Çi, Pi serisinin 2. sezonda bitirilmesi kararı aldığını açıkladı.Kohen: ''İkinci sezonda sadece karakterler var ve o yüzden ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım.'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
FiçiPiAzrakohenSerenaysarıkayaMehmetgünsurOzangüvenDiziDigital
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