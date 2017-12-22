Fi Çi Pi, bu sezon bitiyor

Dijital televizyon platformu olan PuhuTV’de yayınlanan Azra Kohen'in çok satan Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan Fi dizisinin ikinci sezonu Çi'nin ardıdan Kohen bir açıklama yaptı.



Yazar Azra Kohen, dizi olarak çekilen, normalde 4 sezon sürmesi beklenen Fi, Çi, Pi serisinin 2. sezonda bitirilmesi kararı aldığını açıkladı.Kohen: ''İkinci sezonda sadece karakterler var ve o yüzden ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım.'' dedi.