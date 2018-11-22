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‘Ferhat Şirin’ Avrupa podyumlarına doğru yürüyor

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

‘Ferhat Şirin’ Avrupa podyumlarına doğru yürüyor

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

22 Kasım 2018 Perşembe 17:41
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‘Ferhat Şirin’ Avrupa podyumlarına doğru yürüyor

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Mercedes-Benz Fashion Week’de final mankeni olarak yürüyen Ferhat Şirin aslında Türkiye’nin ilk Androjen gazetecisi ve modeli. Ferhat Şirin’i bu aralar önümüzdeki yıl avrupa podyumlarında çıkacağı defilelerin heyecanı sarmış durumda.

İlk androjen gazeteci olarak başladığı meslek hayatında bugüne kadar 150 ye yakın turkiyenin en önemli starları ile röportaj yapan Ferhat Şirinin gazetecilik hayatı sırasında; Mert Fırat, Okan Bayülgen, Olgun Şimşek, Metin Akpınar, Cüneyt Arkın, Oktay Kaynarca, Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, röportaj  yaptığı ünlülerden sadece birkaçı. Yaptığı röportajların içeriğinde de yine bir ilki yaparak konuklarına kainatı yani sonsuzluğu sordu, nedenini sorduğumuz androjen gazeteci ve model ferhat şirin şunları söyledi. 

Uzun yıllardır araştırmasını yaptığım metafizik ve evrenbilmi üzerine sorular hazırladım, yani dünya adlı gezegen döndüğü sürece insanların okuyup birşeyler öğrenebilmesi içindi, gerçek doğru tarafsız bilgiler içeriyordu. Bugün çok az da anlaşılsa da zamanla gerçek değerlerini bulacağına inanıyorum dedi.

Ve androjen süper model Ferhat Şirine kulağımıza gelen Avrupa podyumlarında yürüyeceği duyumlarını sorduğumuzda; Dört yıl önce mercedes-benz fashion week 'de final mankeni olarak podyuma çıktım ulusal ve uluslarası medyada geniş yer alınca sadece fashion week  kapsamındaki defilelerde podyuma çıkıyorum önümüzdeki yıl Paris, İtalya, Berlin Fashion Week’de podyuma çıkacağım için de mutluyum. Amacım uluslarasi en önemli markaların defilelerinde ve moda çekimlerinde yer almak, inanarak, güvenerek sabırla çalıştığınızda her işin üstesinden gelebilir insanoğlu, zaten yaptığım her mesleğimin temel kuramında tüm insanlar ile birlikte öğrenmek ve paylaşmak üzerine kurulu felsefem zaman ne gösterecek tabiki bilinmez bizler ve kainattaki her canlı gibi hareket halindeyim o kadar dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ferhat ŞirinAvrupa Podyumları
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