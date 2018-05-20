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Ezgi Baylar Arka Sokaklar dizisinden tam not aldı

Ezgi Baylar Kanal D ekranlarının fenomen dizisi 'Arka Sokaklar' dizisine önceki gün 481. bölümünde yer aldı.

Ezgi Baylar Arka Sokaklar dizisinden tam not aldı

Ezgi Baylar Kanal D ekranlarının fenomen dizisi 'Arka Sokaklar' dizisine önceki gün 481. bölümünde yer aldı.

20 Mayıs 2018 Pazar 11:39
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Ezgi Baylar Arka Sokaklar dizisinden tam not aldı

İSTANBUL- 

Uzun süredir oyuncu koçlarından eğitim alan güzel oyuncu Ezgi Baylar 'Arka Sokaklar' dizisiyle ekranlarda boy gösterdi. Dizinin 481. bölümünde yer alan Ezgi Baylar, izleyicilerden tam not aldı. 

Hale isimli bir mankeni canlandıran güzel oyuncu, sosyal medyadan da övgü dolu mesajlar aldı. Dizi ekibi tarafından da beğenilen oyuncunun diziye renk kattığı dile getirildi. 

Ezgi Baylar “Çok güzel bir deneyim oldu. Yönetmenim ve ekip arkadaşlarımın samimiyetinden dolayı çok memnunum. Uzun süredir oyunculuk eğitimi alıyorum setlere hazırdım yeni sezonda ekranlarda olmaya devam edeceğim ” dedi.

Elif Günay

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Ezgi Baylar
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