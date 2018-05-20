Ezgi Baylar Arka Sokaklar dizisinden tam not aldı

İSTANBUL-

Uzun süredir oyuncu koçlarından eğitim alan güzel oyuncu Ezgi Baylar 'Arka Sokaklar' dizisiyle ekranlarda boy gösterdi. Dizinin 481. bölümünde yer alan Ezgi Baylar, izleyicilerden tam not aldı.

Hale isimli bir mankeni canlandıran güzel oyuncu, sosyal medyadan da övgü dolu mesajlar aldı. Dizi ekibi tarafından da beğenilen oyuncunun diziye renk kattığı dile getirildi.

Ezgi Baylar “Çok güzel bir deneyim oldu. Yönetmenim ve ekip arkadaşlarımın samimiyetinden dolayı çok memnunum. Uzun süredir oyunculuk eğitimi alıyorum setlere hazırdım yeni sezonda ekranlarda olmaya devam edeceğim ” dedi.