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Ersan ve Eli’nin Oyun İmtihanı 

Geçtiğimiz günlerde Şirinevler’de yeni açılan PlayBox konsol mağazası “Tanrım” şarkısı ile milyonları geçen Ersan Er ve “Bu Benim Öyküm” şarkısı ile büyük çıkış yapan genç yetenek Eli Türkoğlu için eğlenceli bir konsept hazırladı. 

Ersan ve Eli’nin Oyun İmtihanı 

Geçtiğimiz günlerde Şirinevler’de yeni açılan PlayBox konsol mağazası “Tanrım” şarkısı ile milyonları geçen Ersan Er ve “Bu Benim Öyküm” şarkısı ile büyük çıkış yapan genç yetenek Eli Türkoğlu için eğlenceli bir konsept hazırladı. 

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:56
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Ersan ve Eli’nin Oyun İmtihanı 

İSTANBUL- Günümüzün vaz geçilmez uğraşlarından biri haline gelen ve insanların kendi kabiliyetlerini ortaya çıkaran playstation oyunları arasında müzik denince akla gelen playstation ve xbox oyunu guitar hero sevilen iki isimi kendisiyle bir araya getirdi. Dünya çapında yarışmalar düzenlenen büyük küçük herkesin sevdiği bu oyunu Metallica’nın şarkıları ile çalan iki isim, gitar ve bateri de grubun müzisyenleri arasına geçti.

"METALLİCA'YI ŞİMİDİ TANIMIŞ OLDUM"

"Çok yakında yeni şarkısını sevenleriyle buluşturacak olan Ersan Er, PlayBox konsol mağazasında hem gitar hem de bateri oyunu denedi. Mağaza sahipleri Ali Hayvalı ve Alper Hayvalı kardeşler ile konser veren başarılı sanatçı, Hayatında hiç Metallica dinlemediğini şimdi ise bu sert müziğe oyun enstrümanlarıyla eşlik etmenin çok eğlenceli olduğunu söyledi. Bateri bagetlerini çalan Ersan Er, bageti adeta dans ettirdi. 

"BATERİ ÇALMASINI BİLMİYORDUM BATERİYİ DENEYİMLEDİM"

Ülkemizde her geçen gün büyük başarılara imza atan genç yetenek Eli Türkoğlu Azerbaycan'da da çok bilinen bir oyun olduğunu belirttiği guitar hero’daki ilk deneyimini yaşadı. Geçtiğimiz haftalarda çıkarttığı “Yokluğunun Ertesi” şarkısı ile de büyük beğeni topladı. Küçükten beri gitar çalan Eli guitar hero ile gitar oyununu hemen öğrendi. Birçok enstrüman çalmasını bildiğini ifade eden Eli, “bateri çalmayı bilmiyordum, böylece oyunu ile baterinin ne kadar keyifli bir enstrüman olduğunu öğrendim” şeklinde açıkladı. Yakın zamanda yurt dışı konserlerinin olacağını belirten başarılı ses Eli, Hollanda konserlerinin belirlendiğini ileterek, kısa zaman içinde sosyal medya hesaplarından paylaşacağını bildirdi. 

"OYUN BİZDE"

PlayBox konsol mağaza sahipleri Ali ve Alper Hayvalı, “başarılı şarkılara imza atarak milyonlarca tıklamaların sahibi olan sevgili Ersan Er ve Eli Türkoğlu’nun bugün bizlerle olmasına çok sevindik. Kendileriyle birlikte olmak oldukça keyifliydi. Tekrardan çok teşekkür ederiz” diyerek, “Şirinevler’de bulunan mağazamız çağımızın en büyük eğlencesi playstation, playstation oyun, kol, ve oyuna dair tüm ürünlerin bulunduğu bir yerdir. Oyun severleri bekleriz” şeklinde konuştular.

HABER: ELİF GÜNAY

FOTOĞRAF: EDANUR KÜLAHÇI 

Önce Vatan Gazetesi

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