Eros'un İlk Okları Bizi Vurdu

İSTANBUL- Son yayınladığı “Eros” şarkısıyla kısa sürede dijital platformlarda zirveye yerleşen güzel popçu Nil Karataş’tan şarkısıyla ve geçtiğimiz aylarda yaptığı evlilikle ilgili ilginç yorum geldi. “Esasında bu şarkıyı albüme koyduğumda eşimle henüz sevgili bile değildim, Eros’un oku ilk bizi vurdu ve evlendik.”

İLHAM PERİSİ HÜLYA AVŞAR

Geçtiğimiz yıllarda “O Ses Türkiye” yarışmasında Hülya Avşar’ı seçen Nil Karataş’tan yıllar sonra Avşar itirafı geldi. “Şarkılarımın sevilmesini, konserlere talep görmemi starlığın kitabını yazan Hülya Avşar’a borçluyum, ondan çok şey öğrendim, daima ilham perim Hülya Avşar”.

HABER: ELİF GÜNAY