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Erhan Doğancıoğlu’ndan yeni single: Cam Kırıkları

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız...

Erhan Doğancıoğlu’ndan yeni single: Cam Kırıkları

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız...

08 Kasım 2018 Perşembe 17:19
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Erhan Doğancıoğlu’ndan yeni single: Cam Kırıkları

TÜRK ROCK MÜZİĞİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN ERHAN DOĞANCIOĞLU YENİ SİNGLE İLE SEVENLERİYLE BULUŞUYOR

Çok yakında "CAM KIRIKLARI" görücüye çıkacak. Duygusal, slow bir eser olan "Cam Kırıkları" Erhan Doğancıoğlu yorumuyla müzik severlerin kulaklarının pasını sileceğe benziyor. 

Bir dönem Muazzez Ersoy'a beste veren Orhan Özel'in şimdilerde ise sözü ve müziği kendisine ait olan "CAM KIRIKLARI" adlı parçanın aranjesini ve solistliğini Erhan Doğancıoğlu üstlendi. 

Şuan da Türk Tiyatrosunun sevilen duayeni Kaan Erkam, slow olan eserin klip yönetmenliği yapmaya ve senaryosunu yazmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden Orhan Özel, eserle ilgili Erhan Doğancıoğlu ve Kaan Erkam'ın videosunu paylaştı. İkili çektikleri video da "CAM KIRIKLARI" eserin iddialı olduğunu ve çok emek verilerek yapıldığı belirtiler. 

Kaan Erkam; "Uzun zamandır klip yazmıyordum. Çünkü gelen parçalar öp beni, salla beni gibi garip parçalardı. İçinde duygu yoktu. Hayal dünyamızı zorlamalıyız. 'Cam Kırıkları' deyince hep çay bardağı, rakı bardağı gibi şeylerin düşüp parçalanacağı cam kırıkları olduğunu düşünülüyor. Ama çok farklı bir kliple, beraber çalışacağımız farklı bir Erhan Doğancıoğlu göreceksiniz. Çekimleri tiyatromuzda olacak. 

Çok heyecanlıyım. İkimiz de ikizler burcuyuz 

ve ikizler olarak güzel bir kliple geleceğiz" dedi.

Hasret Dilek Delier / İSTANBUL

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Anahtar Kelimeler:
Erhan DoğancıoğluCam Kırıkları
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