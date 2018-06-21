"Erdoğan dünyanın en güçlü liderlerinden biridir"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Öyle bir süreçten geçiyoruz ki artık ülkelerin güçlü liderlere ihtiyaç var. Recep Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü liderlerinden biridir. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Tüm dünya söylüyor." dedi.

Elvan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Anamur ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi.

Türkiye'nin nabzının bugün Anamur'da attığını belirten Elvan, ilçe insanının adam gibi adam, yiğit ve mert olduğunu söyledi.

Güçlü Türkiye için el ve gönül birliğiyle çalışacaklarını dile getiren Elvan, "Birliğimiz, dirliğimiz, istiklalimiz ve istikrarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. İnsanımızın birliğinden ne doğar? Kuvvet doğar. Anamur, Mersin ve Türk milletinin birliğinden, gönüllerin birliğinden kuvvet doğar. Anamur, 'Tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet.' diyor. Anamur yine 'Güçlü Türkiye ve demokrasi, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.' diyor." ifadelerin kullandı.

Seçimlerin önemine değinen Elvan, şöyle konuştu:

"Bu bir siyasi parti meselesi değil. Bu Türkiye meselesidir. İşte sizler görüyorsunuz bir tarafta 'demokrasi, özgürlük' diyeceksiniz diğer tarafta HDP ile el ele kol kola yürüyeceksiniz. Var mı böyle bir şey? Benim Anamurlu kardeşlerim, devletini, milletini, bayrağını seven kardeşlerimiz, 24 Haziran'da bu birlikteliği yapanlara gereken cevabı verecektir. Çünkü biz vatanımızı, milletimizi, devletimizi severiz. Ne günler yaşadınız, ne eziyetler çektiniz. Ben de yaşadım, Dağın öbür tarafında Ermenek'te doğdum. Orada ne sıkıntılar çektik, ne zorluklar içerisinde yaşadık. Gençlerimize hatırlatmak lazım. AK Parti öncesi dönemleri biraz hatırlatmak istiyorum. Anamur'da bir işçi kardeşimiz, teyzemiz hastalandığında devlet hastanesine gittiğinde o hastanede ne diyorlardı biliyor musunuz? 'Kusura bakma seni ben burada muayene, tedavi edemem.' 'Neden kuzum' dediğinde 'Teyzeciğim burası memurlar için. Ancak memurlar devlet hastanesine gelebilir. Sen işçisin. İşçi olduğun için devlet hastanesinde sen muayene olamazsın.' derlerdi. Hatırlıyorsunuz dimi o günleri."

Elvan, il merkezi ile Anamur arasını 5-6 saatten 2,5 saate indirdiklerini ve süreyi daha da düşüreceklerini bildirdi.

"Filistin'e destek vererek, o zaferi kazanan biz olduk"

Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyenlerin, güçlenmesinden ve büyümesinden rahatsız olanların her türlü yolu denediklerini aktaran Elvan, şöyle devam etti:

"Ne yaptılar? PKK terör örgütüne tırlar dolusu silah verdiler mi? Ana muhalefetin ağzından bir kez 'Biz sizi kınıyoruz' dediklerini duydunuz mu? Duymadınız. Bakın tırlar dolusu silah verdiler ama ne yaptık? Fırat Kalkanı Operasyonuyla DEAŞ terör örgütünü kökünden temizledik. Ardından Afrin'e gerdik. Ana muhalefet lideri bize şunu söyledi; 'Afrin'e girmeyin.' Niye girmeyeceğiz? Ülkemiz tehdit altında. Ülkemize füze ile saldırıyorlar mı? Saldırıyorlar. Türk askerimiz Afrin'e girdi ve Afrin'deki o tünelleri gördünüz. O tünelleri kimler inşa etti? Paralarını kimler verdi? Şimdi işte o tünellerin paralarını verenler, yapanlar dışarıda Türkiye aleyhine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aleyhine inanılmaz kampanyalar yürütüyorlar. Tek bir hedefleri var. Hatırlarsınız bir ara İsrail Dışişleri Bakanı 'Ne yapıp edip Recep Tayyip Erdoğan'ı bu makamdan indirmemiz gerekiyor.' diyordu. Ama Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti devleti de Recep Tayyip Erdoğan da İsrail'e karşı, Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin'e destek vererek, o zaferi kazanan biz olduk, İsrail olmadı. 'Dünya 5'den büyüktür' diyen dünyada tek bir lider var. O da adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki artık ülkelerin güçlü liderlere ihtiyaç var. Recep Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü liderlerinden biridir. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Tüm dünya söylüyor."

Elvan, hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlara kucak açtıklarını anlattı.

Mersin'e son 16 yılda tam 31 milyar liralık hizmet yaptıklarını aktaran Elvan, kente her türlü yatırımı yapmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Elvan, daha sonra Mersin ve Anamur'a yapılan yatırımları anlattı.

Anamur Öğretmenevi'nde ilçedeki muhtarlarla bir araya da gelen Elvan, muhtarların talep ve sıkıntılarını dinledi.