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En çok ayva aşerdim

Nadide Sultan hamileliğinin son ayında Göktürk dergisinden müzik yazarı Hakan Kanburoğlu’nun konuğu oldu. 

En çok ayva aşerdim

Nadide Sultan hamileliğinin son ayında Göktürk dergisinden müzik yazarı Hakan Kanburoğlu’nun konuğu oldu. 

24 Nisan 2018 Salı 11:36
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En çok ayva aşerdim

HAKAN KANBUROĞLU

Bebeğinin karnında hareket ettiğini hissettiği ilk gün heyecanlandığını belirten Sultan; “Hamileliğimi annem tahmin etmişti, kız kardeşimden kaynanama kadar hepimiz ağladık. Hamilelik sürecinde canım hep ayva aşerdi. Her öğün ayva yiyordum. Ayvanın üzerine limon ve tuz sıkarak yiyordum” sözleriyle hamilelik sürecini anlattı. 

Evlendikten sonra daha mutlu bir insan olduğunu belirten Nadide Sultan hamilelik sürecinde eşinin her anlamda destek olduğunu belirtirken; “ Şimdilik bu süreci sağlıkla tamamlayıp, bebeğimizi sağlıkla kucağımıza almak ilk düşüncemiz. Ama hayallerimizi sorarsanız, bir bebek daha istiyoruz.” ifadeleryle ikinci çocuk açıklaması da yaptı.

Önce Vatan Gazetesi

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Nadide SultanGöktürk DergisiMüzik Yazarı Hakan KanburoğluNadide Sultan Röportajı
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