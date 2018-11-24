Emre Ulcaylı, avukatlıktaki başarısını oyunculuğa yansıtıyor

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Türkiye'nin en büyük projelerine danışmanlık yapan bir hukuk bürosunda avukatlık mesleğini sürdüren ve uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından hakkında övgüyle söz edilen Emre Ulcaylı, oyunculukta da emin adımlarla ilerliyor.

Ülkemizin değerli oyuncuları Süeda Çil ve Uğur Demirpehlivan'dan 3 yıldır aldığı özel oyunculuk eğitimlerine şimdilerde metod oyunculuğu üzerine yoğunlaştığı eğitimleri ekliyor.

‘Karnaval’ ve ‘Her Şey Aşktan’ adlı sinema filmlerinin ardından en son ‘Fi’ dizisinde yer alan Emre Ulcaylı, menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri büyük bir titizlikle değerlendiriyor. Başarı öyküsüne oyunculuğu da eklemekte oldukça kararlı olan Emre Ulcaylı'yı ekranlarda daha sık izleyeceğimiz kesin.