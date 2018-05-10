EMRE SERTKAYA, ANKARA’YI YAKTI

HAKAN KANBUROĞLU

DokuzSekiz Müzik etiketiyle yayınladığı “Yanıyor” adlı şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken, O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya, Ankara’da sevenleri ile buluştu. Canlı performansı ve seslendirdiği şarkılar ile Ankaralı dinleyicilerden tam puan alan Sertkaya, konser öncesi başarılı sanatçı Birsen Tezer ile bir araya gelip sohbet etti. Bu anları sosyal medyadan paylaşan Emre Sertkaya, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Kuliste, şampiyon olduğu yarışmada takım koçluğunu yapan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’la bir projede yer alıp almayacağı sorulunca; yakın zamanda bir konser de ya da bir şarkıda bir araya gelebileceklerinin sinyallerini verdi.