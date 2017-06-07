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Emre Ermiş'in sahte hesaplarla başı dertte

Emre Ermiş'in, sosyal medyadaki sahte hesaplarla başı dertte

Emre Ermiş'in sahte hesaplarla başı dertte

Emre Ermiş'in, sosyal medyadaki sahte hesaplarla başı dertte

07 Haziran 2017 Çarşamba 12:32
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Emre Ermiş'in sahte hesaplarla başı dertte

HABER: DİLEK KÖROĞLU

Televizyoncu İlahi Sanatçısı, Emre ERMİŞ ; Sosyal Medya Hesaplarından Resimleri Çalınarak Kendi Adına sahte Hesaplar açılarak Sürekli Kendisinin Ahlakdışı İlişkilerle Yakın Çevresindekilere Mesaj iletileri Göndererek Fotomontaj Resimlerle Kendisini ve ailesini Deşifre edildiği yönünde zor günler Yaşıyor.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda bulunduğunu Bu durumdan ötürü İş Hayatını Olumsuz etkilediğini Tüm Yetkililere Duyurmak istediğini Dile Getirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 07.06.2017 12:35
Anahtar Kelimeler:
Sahte HesapEmre Ermiş
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