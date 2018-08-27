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EMRAH AKDUMAN YENİ SEZON İÇİN HAZIR!

atv'nin fenomen günlük dizisi Beni Bırakma'nın merakla beklenen yeni sezon çekimleri geçtiğimiz gün Ankara'da başladı.

EMRAH AKDUMAN YENİ SEZON İÇİN HAZIR!

atv'nin fenomen günlük dizisi Beni Bırakma'nın merakla beklenen yeni sezon çekimleri geçtiğimiz gün Ankara'da başladı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:32
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EMRAH AKDUMAN YENİ SEZON İÇİN HAZIR!

EMRAH AKDUMAN'DAN YENİ SEZONUN İLK KARESİ!

Dizide 'Tarık Sayar' karakterine hayat veren Emrah Akduman, merakla beklenen yeni sezon çekimlerine ait ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yakışıklı oyuncu, yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirterek paylaşımlarına; "Yeni yayın dönemimiz için çekimlere başladık. Büyük sürprizler izleyicimizi bekliyor. Hepimiz için hayırlısı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın." notunu düştü.

Akduman'ın paylaşımları sevenleri tarafından, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Haber : Aziz Karataş

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Anahtar Kelimeler:
Tarık SayarAtvBeni Bırakma
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