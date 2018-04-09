Emrah'a Teklifler Bitmiyor

ANKARA- Çekimleri Ankara'da gerçekleşen dizinin yapımcılığını, Nilgün Sağyaşar, Ayşe Medran imzasıyla Focus Filmüstleniyor. Daha önce; Kampüste Çıplak Ayaklar, Hatırla Sevgili ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birbirinden başarılı yapımlar ile izleyiciyle buluşan Emrah Akduman, dizide Tarık Sayar karakterini canlandırıyor.

Akduman, sosyal medyada fenomen haline gelen Tarık Sayar karakteri ile her gün sevenlerinden yüzlerce mesaj aldığını belirterek, "Bu rol ile buluşurken beni asıl heyecanlandıran, üzerine bir şeyler katabileceğim ve kendi kişiliğimde olan özelliklerin yanı sıra sıfırdan bir karakter inşa edebileceğim bir alanımın olmasıydı. Her gün Tarıkile ilgili yüzlerce mesaj geliyor. Mesela çok fazla evlilik teklifi alıyorum. İzleyicimize ilgisinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başarının karşılığının reytinglerde gizli olduğunu ifade eden Akduman; "Her gün yayınlanan bir dizi ama özverimiz haftalık diziden farksız, zaten izleyicimizde bunun farkında. Henüz, 3 aydır yayında olan bir dizi ve izleyicimiz bizlere reytinglerle cevabını veriyor."

Seyreden herkesin kendisinden bir parça bulacağı aile dizisi "Beni Bırakma" haftaiçi her gün 14.00’de atv’de.

Haber: Elif Günay