Emel'cenin bu haftası çok renkli

Uzun bir aradan sonra ekranlara ‘360 Derece Emel’ce’ adlı yepyeni bir talk-show programı ile geri dönen ünlü Sanatçı Emel Müftüoğlu’nun 11-14 Ekim haftası konukları belli oldu.

11 EKİM SALI DENİZ AKKAYA – ALEX – BEYZA DURMAZ

Herkesin aşık olduğu kadın, şıklığı ve güzelliğiyle özel bir isim Deniz Akkaya, manidar şarkısıyla listeleri alt üst eden çok özel bir ses Alex, yıllar sonra müziğe dönen, kendi şarkılarını yazan isim Beyza Durmaz 360 Derece Emel’ce de!

12 EKİM ÇARŞAMBA YUSUF GÜNEY – TAMER LEVENT

İlk çıktığı günden bu yana pop müziğine farklı soluk getiren, sesi ve efendiliğiyle örnek bir isim Yusuf Güney en güzel şarkılarıyla, tiyatro sahnesinde ve ekranda ışıl ışıl parlayan, usta oyuncu Tamer Levent sohbetiyle 360 Derece Emelce’de!

13 EKİM PERŞEMBE ALİ GÜVEN - TUVANA TÜRKAY – TUĞBA YURT

Yılların ve yolların eskitemediği, ilk günden bu yana enerjisini hiç yitirmemiş, pop müziğin

altın kalpli çocuğu Ali Güven, ekranda yıldız gibi parlayan, göz dolduran, oyunculuk yeteneğine bir de müzik yeteneğini ekleyen Tuvana Türkay, güç bende artık şarkısıyla niyetini açıkça ortaya koyan, kendine has yorumu, sıra dışı şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Tuğba Yurt, 360 Derece Emel’ce de!

14 EKİM CUMA ZERRİN SÜMER – MERVE ÖZBEY – GÖKHAN DUMANLI

Oyunculuk onun yaşam biçimi gerçek bir sanatçı, usta bir oyuncu Zerrin Sümer Sohbetiyle, söylediği her şarkılar herkesin dilinde olan hit şarkıların kraliçesi Merve Özbey şarkılarıyla, iletişim ve zarafet uzmanı Gökhan Dumanlı güzel sohbetiyle 360 Derece Emel’ce de...





Haber: Elif Günay