Ele Avuca Sığmıyor

Dizi setinde sevecen ve candan tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan küçük yıldız, sette havaların güzelleşmesiyle yerinde durmuyor. Enerji dolu yapısını devamlı hareket halinde olarak dinginleştiren İsabella Damla Güvenilir, set aralarında ekranlardaki masum acı dolu kız olmaktan çıkıp ele avuca sığmayan bir kişiye dönüşüyor. Bosna’da düzenlenen 23 Nisan festivaline özel konuk olarak davet edilen İsabella Damla Güvenilir, yapımcısı İnci Gülen Oarr ile sevenlerinin günlünü yeniden fethetti. Candan tavırlarıyla herkesin sevgilisi haline gelen İsabella Damla Güvenilir, ele avuca sığmayan kız olmaktan çıkıp tam bir protokol kişisi olarak Bosna medyasının da ilgi odağı oldu. Türkiye yanında, Atatürk ve 23 Nisan hakkında gelen soruları yanıtlayan küçük yıldız, dizinin yayınlandığı 40 ülkede tanıtım elçimiz durumuna geçti.