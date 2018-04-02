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Ekranın yeni fenomeni Taylan

Ferit Aktuğ, “Ufak Tefek Cinayetler” dizisindeki performansıyla yeni bir ekran fenomeni yarattı.

Ekranın yeni fenomeni Taylan

Ferit Aktuğ, “Ufak Tefek Cinayetler” dizisindeki performansıyla yeni bir ekran fenomeni yarattı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:20
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Ekranın yeni fenomeni Taylan

Kavak Yelleri” dizisinin Komiser Metin’i, “Kördüğüm”ün Genco’su Ferit Aktuğ, şimdi de izlenme rekorları kıran “Ufak Tefek Cinayetler” ile oyunculuğunu konuşturuyor. Taylan karakterini canlandıran ünlü yıldız, başarılı performansıyla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri .

SOSYAL MEDYADA MESAJ YAĞIYOR

Hakkında “Şeytan tüyünün vücut bulmuş hali” diye yorumlar yapılan ‘Taylan’ karakteri, Aktuğ’un başarılı yorumu sayesinde bir ekran fenomenine dönüştü. Salı günleri yayınlanan “Ufak Tefek Cinayetler”in her yeni bölümünde sosyal medyada Taylan’la ilgili yorumlar yapılıyor ve o mesajlarda Aktuğ’un oyunculuğuna övgüler yağdırılıyor.

Haber: Aziz Karataş

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Anahtar Kelimeler:
Kördüğüm DizisiKavak YelleriUfak Tefek Cinayetler
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