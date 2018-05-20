Ege'den "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Marşı



İSTANBUL-

Ünlü sanatçı Ege, marşın doğuş hikayesini şu sözleriyle dile getirdi; 'Bornova'da Atatürk'ün evine gittiğimde 20 dakikalık bir belgesel filmi izlemiştim. Filmde iki önemli kavramı çok güzel aktarmışlardı. Birincisi 8 Eylül akşamından 9 Eylül akşamına geçerken, Yunan ordusunun kaçtığını gören Bornova halkı "Mustafa Kemal'in Askerleri Yunanlıları yenmiş..." diye sokaklarda kutlama yapmaya başlamış ve ilk defa Mustafa Kemal'in Askerleri kavramı burada kullanılmış... İkincisi ise o dönemde bayrak taşımak, kurşuna dizilme sebebi olduğu için insanlar bayrak taşımaya korkuyormuş.. Halk evlerinden topladıkları basmalar ve pazenlerle bayraklar yapıp, Mustafa Kemal'in Askerlerini böyle karşılamışlar...'

Ege, bu iki kavramdan yola çıkarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" isimli marşını sevenleriyle buluşturdu. Ayrıca marşın klibi İstiklal Savaşı görüntülerinden oluşuyor.



Sanatçı son olarak; 'Mustafa Kemal Atatürk ve onun getirdiği değerler Türk milletini birleştiren asli unsurlar olmuştur. Türkiye'nin bugünlerde her zamankinden daha çok siyaset üstü birleştiren değerler altında buluşması zorunlu hale gelmiştir. Mustafa Kemal'in Askeri olmak 99 yıldır süren bir nöbet ve nöbet sırası bizde, gelecek kuşaklara aktarmak için ve minnetimizi göstermek için böyle bir marşı yazmanın doğru olduğuna inandım... Bu marş bu topraklarda aynı bayrak altında aynı istikbali hedefleyen barış, huzur ve kardeşlik isteyenlerin marşıdır. Marşı ben yazmış olabilirim ama bu marş Mustafa Kemal'in Askeriyim diyen herkesin marşıdır.' diye sözlerine ekledi.

Haber: Elif Günay