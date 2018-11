Ece Üner’le haber spikerliği ve medya dünyasına dair

Röportaj geleneğimize uygun kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz hikayenize: Habertürk’te yayınlarınız devam etmişti ve araya doğum girdi tekrar işinize geri döndünüz oradan başlarsak nasıl devam etti.

Kariyer anlamında şöyle yani doğurduğunuz zaman kendinizden de bir kadın doğuruyorsunuz sadece bebeğinizi doğurmuyorsunuz kendinizden yeni bir Ece doğruyorsunuz dolasıyla o yeni Ece ile tanışma dönemi oldu benim için kariyer açısından tabi doğum kadının sadece zihnini değil aynı zamanda dünyasını da yenileyen bir şey bir süreç. Tabi ki Allah isteyen herkese arzu eden herkese nasip etsin. müthiş bir tekâmül ve tevekkül süreci doğum. Bu mesleği yapan insanların çok azında bulunan bir şey o çok önemli bir öğretmen. yani çok önemli bir şey diyorum sabır öğretiyor insana, insanı insanla yüzleştiriyor kendinizle yani sizi ayakta tutuyor kendinizle yüzleşiyorsunuz yani insana ayna tutuyor zaaflarınızla yüzleşiyorsunuz, sabrınızın sınırları ile yüzleşiyorsunuz kendinizi tanıyorsunuz ve çocukla bir fiil vakit geçirirseniz daha da anlıyorsunuz.

Ben 8 ay çocuğa 8 ay kendim baktım. Şehir hayatında bakıcı hemen tercih edilebiliyor ama ben hemen başlayana kadar tamamen kendim baktım çocuğuma. Onunla bir fiil vakit geçirmek hem insanın ruhunu iyileştiriyor, hem de müthiş bir bakış açısı geliştiriyorsunuz daha yaratıcı oluyorsunuz daha iyimser oluyorsunuz daha doğrusu ümit var oluyorsunuz hayata dair çünkü yeni bir canlı yetişiyor çünkü sizde onla birlikte hayata bambaşka gözle bakıyorsunuz zaten bence mesele keşfetmek daha doğrusu yeni yerler gezmekten ise yeni bir gözle bakmak olduğu için hayata onu size çocuk çok iyi veriyor. Bu hislerle gelip başladık tekrar Haber Türk’e.

Haber Türk’e başladığımda daha pozitif diyebileceğim daha işime katkı yapabileceğim bir ruh halinde geldim. Yeni bir bakış açısı bambaşka ve bir kere daha aktiftim daha etkindim hani bazen bazı konularda lafta kalıyor ya vicdandır, hoşgörüdür, şudur, budur bunları bebek sahibi olduğunuz zamandan itibaren bir fiil olarak içinizde hissediyorsunuz. Çok duygu yüklü oluyorsunuz bir kere. Bir canlıyı büyütmek hem ruhunuzu iyileştiriyor hem de vakit geçirdiğiniz andan itibaren haberin duygusunu katmanıza içselleştirmenize çok faydası oluyor.

Dolasıyla o anlamda çok daha etkili ve yenilenerek geldim diyebilirim. ve yenilenerek gelince tabii ki işinizi aşkla yaptığınız zaman çok belli oluyor. İzleyiciler bizden daha profesyonel anlamak konusunda. Karşısında işini aşkla yapan birini gördükleri zaman müthiş takdir ediyorlar. ve teveccüh gösteriyorlar. ve dolasıyla anne olmanın benim işime çok büyük katkısı oldu. Çünkü beni yavaşlatmadı aksine hızlandırdı beni daha bilinçli yaptı çocuğunuza aşık olduğunuz için yaptığınız işe de daha bir aşkla tutunuyorsunuz. O sevgi bulaşıcı bir şey oradaki sevgiyi oraya bulaştırınca iş ev derken daha verimli bir döneme girdiğimi söyleyebilirim dönüşte. Sonra o verimli hal göründü tabii ki ve tekrar bir şekilde taşlar yerine mi oturdu denir yoksa yeniden mi kartlar karıldı mı denir bilemem ama sonuçta ben tekrar Show Ana Haber’e döndüm o süreç nasıl gelişti bilmiyorum ama benim patronlarım öyle takdir ettiler Show da tekrar çalışır mısın dediler bende tabii ki memnuniyetle dedim. Burayı biliyorum buranın izleyicisi ile bir gönül bağım var. Ana akım medyada olmak hepimizin bu sektörde olan herkesin hayali sonuçta 4 büyük kanal var ve o kanalardan birinin ana haberini sunuyor olmak herkesin isteyeceği bir şey keyifle yapacağı bir şey ondan sonra tekrar buradayım..

Show haber gerçekten çok başarılı gidiyor reytingler anlamında iyi noktada bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Şimdi şöyle birincisi az önce söylediğim şey çok önemli insanlar artık edilgen değil ,izleyici edilgen değil yani işte hep o konuştuğumuz sırtını koltuğa dayayıp ellerini kavuşturup izlemiyor ekranı. Gayet meselenin içinde haberin içinde. Vatandaş gazeteci dediğimiz kavram çok genişledi Türkiye’de. Sosyal medya aracılığı ile birebir her şeye hakim gözlemliyor sadece gözlemlemiyor bilgi ve fikir sahibi oluyor.

Dolasıyla artık bir kere daha samimi ilişki kurmak gerekiyor. Her zaman bir adım önde olmak için daha fazla okumak gerekiyor daha fazla araştırmak gerekiyor çünkü izleyici diyor ki iyide kardeşim biliyorum yani ben bunları binlerce haber kanalı var gün içinde gördüm gün içinde bu haberi izledim sen bana farklı ne vaat ediyorsun akşam o saatte çünkü siz o saate ekran karşısında 18:45’te veya 19:00’de biz başlıyoruz yayına çıktığımız zaman sen bana yeni ne söyleyeceksin. Dolasıyla gün içinde yüzlerce izlediği şeyi çok iyi formatlamak paketlemek gerekiyor. Ne demek istiyorum montajını çok iyi yapmak gerekiyor sunumunu çok iyi yapmak gerekiyor.

Bir hikaye anlatmak gerekiyor aslında ben hep onu söylüyorum biz hepimiz hayatı anlattığımız hikayeler kadar varız. Bir insanı seviyorsanız aslında onun hikayesini seviyorsunuz demektir. Dolasıyla o hikayeyi güzel anlatabilmek, aktarabilmek, aktarırken hissetmek az önce söylediğim gibi annelikten aldığım o hali sezgi, duygu bütün bunlar o hissettiğinizi karşıya geçirebilmek. Bütün bunların iyi bir kombinasyonu.

Babaannem çok güzel yemek yapardı hep derdi ki yemekle birlikte pişeceksin ne demek yani yemeğin başında duracaksın öyle ocağın açıp ateşi sonuna kadar açıp ondan sonra çekip gidip başka odaya gitmeyeceksin hakikaten yemeğin başında dururdu. Saatlerce yemeğin başında dururdu saatlerce tuz katmak gerekirse atardı tuzu eksikse koyardı ondan iyi yemek yapan yoktu.

Burda biz show haber olarak reytinglerimiz çok iyi zaman zaman birinci oluyoruz geçtiğimiz oluyor dün AB’den geçmişiz mesela birinci olmuşuz falan biz yemekle birlikte pişiyoruz yani bu haberi de spikeri de genel yayın yönetmeni de işin başında bir fiil başında öyle bırakıp gidip kendi başına buyruk hareket etmiyor kimse herkes başından sonuna kadar sürecin içinde mutfağında hep konuşuyoruz.

İşte yemekleri sunuyorsunuz sunucu demek garson demek. Yemeği içerde aşçıbaşı yapıyor bütün bunlara hakim olmak lazım o yemek nasıl yapılıyor başındayız bence alameti farikalarından bir tanesi Show Haberin o . İkincisi sıcak, samimi ve hayatın içinden olması yani biz siyasetin çok konuşulduğu hatta siyasetin yani Türkiye’nin batısına göre en tercih edilen popüler spor dallarından biri siyaset. Yani bir ata sporu gibi. Siyaset konuşmayı siyasette fikir sahibi olmayı yorum yapmayı çok yapıyoruz. Ama biz bununda dışında bir taraftan insanları hayatına dokunan yani çoluğunu çocuğunu ilgilendiren özel hayatı ilgilendiren evliliği ilgilendiren iş yerinde haklarını hukuku ilgilendiren yani ben bu haberi izlediğimde kendime dair ne öğrenebilirim veyahut da kendi hayatımı kolaylaştırmaya dair nasıl bir şey yapabilirimin cevapları da var bu haber bülteninde.

Daha hayatın içinden haberler yani?

Aynen öyle iş yerinizdeki haklarınıza dair evliliğinizdeki haklarınızla ilgili Yargıtay kararından tutun çocuğunuzun güvenliğini sağlamak için psikolojik tedbirden tutun yani psikolojik sosyolojik çok önemli katkıları da var bu bültenin. Yani insanların hayatına dokunuyoruz. Üçüncü sayfa haberi deyip geçemeyeceğiniz gerçekten günü birlik daha doğrusu günlük hayatında herkesin çok karşılaştığı yaşadığı bir sürü şeyi haberi bulabiliyorsunuz. Onun içinde yakın geliyor samimi geliyor insanlara. Çünkü siyaset filan dört bir tarafımız siyasetle çevrili. Yani 3 bir tarafımız denizlerle kaplı ama dört bir tarafımız siyasetle kaplı. Yani artık insanlar farkındaysanız mizah istiyorlar gülmek istiyorlar ruhuna duygusuna dokunulsun istiyorlar. Bunları yapabildiğiniz ölçüde bence artık daha başarılı olabilirsiniz.

Siyaset haberleri yerine yaşama dair haberleri tercih eden Siyaset haberlerini tercih etmeyen bir kitle de var

Çünkü çaresiz hissediyorlar insanlar değiştirebilecekleri şeyler için çaba göstermeyi istiyorlar. Türkiye’de siyaset belli noktalar da kitlenmiş vaziyette. Üzerine konuştukça değiştiremeyeceğiniz için kör düğüm. O boşuna kürek çekmekten de boşuna kendini sinir etmektense hayatı yıpratmaktansa insan işte öbür tarafa geçiyor

Bir dönem özellikle tabi televizyonculukta Trt spikeri tarzı bir kıvam vardı diksiyon ağırlıklı bugünse daha hızlı ve habere dayalı daha farklı bir habercilik var bunu yorumladığınızda nasıl bir noktaya gidiyor sizce ? Spikerlik anlamında habercilik nasıl bir dile doğru evriliyor?

Simdi ben şunu söylüyorum bir kere her şeyden evvel çabuk unutuyoruz. Bu bizim toplum olarak en büyük zaafımız sosyoloji öğrencisi olarak halen öğrenciyim mezun oldum tabi ama yanlış anlaşılmasın hala hayatta bir öğrenciyim. Okuyorum ediyorum zayıf bir hafızamız var balık hafızalı deyince ne demek istiyorum yeni bir şey geldiği zaman hemen eskiyi çöpe atmak üzerine programlanmış.

Hayır bunun başka türlüsü ne demek sentezleyebiliriz yani geçmişten gelenekten geleceğe dediğimiz şey bizim mesela çok güzel geleneklerimiz var toplum olarak. Onları çok kolay unutuyoruz ondan sonra hop önümüzdeki maçlara bakalım başka şeyler çıkartıyoruz. Oysa ki sentezleyebiliriz.

Eski Trt spikerlerinin veya bu işi yıllarca yapmış Gülgün Feyman’ların şunların bunların inanılmaz bir dile hakimiyeti ve Türkçe’ye saygısı vardı. Şimdi bu eskide kaldı deyip öyle laga luga yapıp arkadaşınla konuşur gibi sosyal medyada attığın tweet dilli ile habercilik yapıyorum demek iyi habercilik demek değil. Bir kere ustalara saygı kuşağı diye bir kuşak vardı televizyonda. Ustalara saygı kuşağı onlar bu işin ustaları onlardan öğrendiğimiz dilli biz muhafaza edeceğiz o anlamda muhafazakar olacağız. ama üstüne muhabirliğimizden gelen haberciliğimizden gazeteciliğimizden gelen pratik bilgiyi katacağız ve o ikisini sentezleyerek mümkün olduğu kadar doğru bir Türkçe ile yalın bir Türkçe ile karşıdakine sunacağız.

Değişmeyen tek şey değişim mi evet. İnsanların az önce söylediğim gibi sıcaklık samimiyet istekleri arttı mı bu dönemde evet mizaha olan ilgi arttı mı evet dolasıyla kendi üslubunuzla birleştirerek Türkçe’yi katletmeden doğru kelimelerle doğru ifadelerle daha sıcak daha samimi daha çok bağ kurabilen bir yakınlık oradan. Mümkünse ekrandan bunu yapmak. Yani dolayısıyla o Trt diye kaldı artık hani kavram olarak öyle Trt spikeri gibi konuşuyorsunuz derler. Bence burada Türkçe bilgisi Türkçe hakimiyeti ile ve Türkçenin doğru kullanımıyla bugünün günlük pratik gazetecilik muhabirlik alanından gelen bilgilerini sentezleyip ortaya daha iyi bir şey çıkarabilmek önemli. Ben bazı arkadaşlarım gibi şey demiyorum o eskide kaldı artık o işte çöp olsun o iş demode oldu böyle bir şey söylemiyorum. Suni olmayacaksın.

Evet zaten Türkçe’yi iyi kullanmak demek dile iyi hakim olmak demek suni olmak demek değil ki bunu son derece samimi bir şekilde de yapabilirsin ve ben iyi Türkçe kullanan insanların çok azaldığını düşünüyorum. Çünkü nerden anlarsınız bir insanın dile hakim olduğunu tek bir kelimeyi tek bir anlamı daha doğrusu aynı anlama gelen birkaç kelime ile söyleyebiliyor mu insan. Konuşma içinde birkaç kelimeyi tekrar etmeden farklı kelimelerle aynı şeyi ifade edebiliyor mu mesela. Bu çok önemli bir zenginlik. Ben buna çok dikkat ederim. Çok az insanda var.

100 kelimelik bir dağarcıkla bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar birbirlerine. Bu beni rahatsız ediyor çünkü dil zenginliği bana göre çok önemlidir. Bu hem bize kalan bir miras hem de çok önemli bir güç, dil hem bizi bize bağlayan hem kendimizi ifade etmemize yarayan müthiş bir motif. Türkçe o anlamda çok çok zengin hakikatten o zenginlikten faydalanmak yerine hazinenin üstüne dilenci gibi oturmak istemiyorum. Yani aşağıda hazine var. Sıkıcıda geliyor bana da biliyor musunuz ? Ben aynı kelimelerle konuşan insanlarla konuştuğum zaman sıkılıyorum ben onun yerine zengin işte o eski Türkçe o Osmanlıca’dan gelen şu kökten gelen bu kökten gelen böyle o insanları çok ilginç buluyorum, çok keyif alıyorum onlarla konuşmaktan. .

Spikerliğin dünyadaki stresli mesleklerden olduğuna yönelik analiz yapılmış siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce spikerlik stresli bir iş mi?

Stresli bir meslek evet katılıyorum çok stresli bir meslek. Çünkü her an her şey olabilir . Dünyanın binbir hali var diye laf aramızda konuşuyoruz ya dünyanın binbir hali var canım. Dünyanın binbir halini siz canlı yayında bir fiil yaşıyorsunuz ve ordasınız. Ben çift anadal tarih ve sosyoloji öğrencisi olarak hep niye bu işi seçtin dediklerinde ben tarihe tanıklık ettiğim gibi aynı zamanda tarihin taslağını yazmak istedim derim hep öyle cevap veririm. Neden bu meslek çünkü hem tarihe tanıklık ediyorsun hem tarih senin o anda o olayı yaşarken ağızından çıkan kelimelerle senin onu not düşüşünle yazılıyor bir şekilde. 99 depreminde 17 ağustos günü mesela.. Allah hepsinin ailelerine sabır versin hakikaten bu korkunç bir olaydı. ama işte 17 ağustos bizlerin kelimeleri bizlerin yaptıkları muhabirliklerle bizlerin o anlarda aktardıkları ile yazıldı o tarihler.

Yani diyeceğim şu ki o anlamda çok büyük bir sorumluluk ve stres. çünkü hem tarihin taslağını yazıyorsun hem tanıklık ediyorsun hem de bunu büyük bir soğukkanlılıkla yapıyorsun. Oradasın bir savaş sonrası oradasın bir katliam sonrası oradasın sel baskının sırasında oradasın bir deprem sırasında oradasın doğal afet ve bunu büyük bir soğukkanlılık ile kitleleri paniğe sürüklemeden canlarını daha fazla acıtmadan aktarmalısın çünkü açının çok bol olduğu topraklar burası. Daha fazla can acıtmadan soğukkanlılıkla vermek zorundasın.

Bunların hepsinin kombinasyonu kolay değil. Ve Türkiye’de yaşıyoruz. Benim yurt dışındaki birçok arkadaşım dünyanın farklı ülkelerinde farklı kıtalarında Ece diyorlar sizin ülkede bir haftada olan şeyler bizde 7 yılda olmuyor. Bizde haber değeri taşıyan manşet olan şey sizde onlarca sayfanın bir köşesinde yer bulamaz diyorlar. Dolasıyla o anlamda çok zengin bir coğrafya. Çok hareketli. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bir lafı vardır : “Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şey konuşma fırsatı vermiyor.” diye hakikaten Türkiye’den başka bir şey konuşma fırsatımız yok dolasıyla bunların hepsi stres.

Eskiden geleneksel medyanın (radyo , tv , gazete) egemenliğinde bir medya vardı bugün artık yeni medya her geçen gün İlerliyor. Sizce bu nereye gidecek yeni medya geleneksel medyayı yok eder mi?

Çok güzel bir soru hem de çok doğru zamanda doğru kişiye sorulmuş bir soru. Çünkü daha yeni Haber Türk kapandı. Haber Türk. com oldu. İnternet gazetesi oldu. Şimdi söylememe bile gerek yok. Dijital gelenekseli yendi. Geleneksel benim özelimde benim gerçekliğimde. Benim gerçekliğim burası çünkü Ciner Medya. Bu böyle yaşandı. Dolasıyla hani söze değil eyleme bak diyecek olursak birebir yaşanmış ve bu giderek artacak. Medya bu yönde bir yere evriliyor . Çünkü dediğim gibi bir kere bilgiye talep inanılmaz arttı şüphecilik inanılmaz arttı vatandaş gazeteci artık diyor ki bir dakika ben eksik bilgi mi , alıyorum yanlış bilgi mi , alıyorum doğru bilgi mi ? bunları irdelemek çok arttı.

Medyaya güvenin azalması ile birlikte tabii ki insanların daha farklı haber kaynaklarına olan ilgisi çok artı. Böyle olunca bütün bunların birleşiminden ortaya sizin söylediğiniz gibi bir gerçeklik çıktı geleneksel medya zamanla giderek giderek daralmaya başladı. Tabi bu arz talep meselesi ama ekonomik olarak da bunu tek boyutta düşünemeyiz patronaja bakacaksınız dolara bakacaksınız işin ekonomik boyutuna bakacaksınız reklam pastası azaldı mı daraldı mı yani bizim işverenimiz reklamcılar. Onlar nereye bakıyor onlara bakacaksınız.

Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman giderek o deniz bitiyor. Geleneksel medya dediğiniz .kubbede hoş bir seda olarak kalabilecek mi yoksa yerini tamamen dijital sosyal ve alternatif medyaya mı bırakacak onu zaman gösterecek. O onu da bir kehanette bulunabilecek kadar okuduğum bir alan değil. Onun için hani işkembeden sallamak istemem açıkçası ama benim görebildiğim kadarı ile çok aritmetik değil geometrik hıza ulaşacak bunlar.

Geleneksel medya bu süreçte nasıl bir yol izleyebilir?

Geçişkenlik olabilir. Hayat hep sentez zaten az önce söylediğimde oydu zaten. Geçmiş gelenekten geleceğe burada onu demek istiyorum geçişkenlik sentezleme olmalı. Eskiden biz derdik ki işte ilk bilmek değil doğru bilmek önemli veya bir şeyi ilk aktarmak mı önemli yoksa doğru aktarmak mı bu mesela bir etik tartışması olarak bütün haber merkezlerinde mutlaka konuşulmuştur haber anlamında.

Bir dakika bekleyelim üzerine nefes alalım birkaç noktadaki kaynaklarımızdan yurtdışında birkaç kaynaktan teyit edelim ondan sonra verelim noktasında olanlar vardı hayır ilk veren biz olalım noktasında verenler vardı şimdi bu soru söylediğinizle birlikte ikisi sentezlenebilir yani hem en hızlı hem en doğru mükemmele doğru evrilebilir ; ama bu yanlış kullanıldığı takdirde bir çöp tenekesine de dönüşebilir. Yani bir bilgi çöplüğü anlamında söylüyorum tamamen işte önemli olan bir silah ama o silahı nasıl kullanacaksınız ya yok edici olarak mı yoksa mesleği korumak anlamında mı muhafaza etmek anlamında mı iyi anlamda söylüyorum bir güç olarak mı onu zaman gösterecek.

İnteraktif dönemdeyiz her haber merkezinin whatsapp hatları var pek çok yerde görüntüleri vatandaşlar aktarıyor bunu nasıl yorumlarsınız? Habercilikte nasıl bir değişim ve dönüşüm var?

Vatandaş gazeteciliği Türkiye’de ne kadar rağbet gördü ne kadar insanlar bu konuda titiz çalışıyor size anlatamam yani aslında Türkiye nüfusun kadar milyonlarca habercimiz var. Haber merkezlerinde öyle çok işten çıkarma oluyor ki üç beş muhabir kaldı falan diye konuşuyoruz lafın gelişi ama aslında milyonlarca muhabirimiz var. Hatta çok titiz çalışan vatandaş muhabirlerimiz var diye düşünüyorum.

Eskisi gibi ekranda görüntü çok ön planda değil çünkü çok güzel kadınlar var yani inanılmaz güzel kadınlar var artık Türkiye o anlamda çok gelişti yeni jenerasyon boy pos güzellik bakımından aldı gitti ama mesele artık o değil yani ben hep diyorum ya sizle daha evvel konuştuğumda görsellik için o bir tavsiye mektubu sadece. sizden izleyiciye gider iyi bir tavsiye mektubu sizin güzelliğinizde ama ondan sonra o mektubu açıp okuduğunuzda ne çıkıyor. Bana ne söylüyor ağzından çıkan o kelimeler meseleyi kavramış biçimi anlatış biçimi hikayeyi o metni şunu bunu yani özel daha özel bir insan olmak lazım. Yani etinizle kemiğinizle orda olmanız gerekiyor ve yani elinizi değil gövdenizi taşı altına koymanız gerekiyor habercilikte artık öyle ucundan kıyısından kendimi göstereyim ceketimin rengi gözümün rengi falan değil artık hakikaten izleyici sorunuzla sorduğunuz sorularla aldığınız yanıtlarla verdiğiniz reaksiyonlarla yaptığınız bir yorumla sizi değerlendiriyor.

Bilgili ve titiz izleyici var. En cahil dediğiniz izleyici bile çok başka özelliklere sahip Türk halkı sezgileri çok kuvvetli bir halk. Bir şekilde olmayan şeyi kalitesiz şeyi seziyor bir noktada. Belki anlatamaz Ece’nin bir şeyini beğenmedim çünkü söyle anlat o anlamda anlatamaz o kelimeye dökemez ama bunu seziyor oradaki eksikliği hissediyor. Oradaki bilgi eksikliği olabilir. Hazırlıksız olabilir her şey olabilir yani size dahil eksik bilgiyi seziyor ve hemen cezasını veriyor reyting olarak izlemiyor sizi cezalandırıyor izleyici.

Son olarak eklemek istediğiniz söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Vallahi sizle sohbet etmekten çok keyif alıyorum böyle bir yıl görmesem bile buluştuğumda bıraktığın yerden devam edebildiğin arkadaşların dostların vardı işinize olan aşkınız da çok hoşuma gidiyor doğrusu aşkınız, saygınız yani iş disipliniz çok önemli bir şey insanın kendine saygısından gelen bir şey bu sonradan edilecek bir şey değil bu çok önemli. Keyif alıyorum sizinle konuşmaktan KırmızıTürk’e başarılar..

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan Kaya