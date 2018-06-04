ECE ELEKTRİKLENDİ

Son zamanlarda Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz gibi birçok ünlü isimde görmeye alıştığımız elektrikli scooterlera güzel sunucu Ece Erken de merak sardı. Erken, geçtiğimiz gün kalın lastikleri ve sıra dışı tasarımı ile dikkat çeken Citycoco elektrikli scooter ile Alaçatı’da görüntülendi. Citycoco’su ile çektiği video ve fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu,” Bu yazın eğlencesi belli oldu” notunu düştü.

Ece Erken çevre duyarlılığına da dikkat çekerek,” Alman deyimi olan ‘Herkes evinin önünü süpürürse bütün sokaklar temiz olur’ sözünü kendime örnek alanlardanım. Çevresine duyarlı olmayan insan yarım insandır. Elektrikli araç kullanarak, etrafa çöp atmayarak çevre bilincini oğlum Eymen’e küçük yaştan aşılamaya çalışıyorum” dedi.

HABER: DİNÇER KARACALAR