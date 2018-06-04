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ECE ELEKTRİKLENDİ

Ece Erken de elektrikli scooter akımına kapıldı. Başarılı sunucu çevre duyarlılığına da dikkat çeken çok anlamlı bir mesaj paylaştı.

ECE ELEKTRİKLENDİ

Ece Erken de elektrikli scooter akımına kapıldı. Başarılı sunucu çevre duyarlılığına da dikkat çeken çok anlamlı bir mesaj paylaştı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:54
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ECE ELEKTRİKLENDİ

Son zamanlarda Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz gibi birçok ünlü isimde görmeye alıştığımız elektrikli scooterlera güzel sunucu Ece Erken de merak sardı. Erken, geçtiğimiz gün kalın lastikleri ve sıra dışı tasarımı ile dikkat çeken Citycoco elektrikli scooter ile Alaçatı’da görüntülendi. Citycoco’su ile çektiği video ve fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu,” Bu yazın eğlencesi belli oldu” notunu düştü.

Ece Erken çevre duyarlılığına da dikkat çekerek,” Alman deyimi olan ‘Herkes evinin önünü süpürürse bütün sokaklar temiz olur’ sözünü kendime örnek alanlardanım. Çevresine duyarlı olmayan insan yarım insandır. Elektrikli araç kullanarak, etrafa çöp atmayarak çevre bilincini oğlum Eymen’e küçük yaştan aşılamaya çalışıyorum” dedi.

HABER: DİNÇER KARACALAR

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Anahtar Kelimeler:
Ece ErkenCem YılmazOzan GüvenZafer Algöz
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