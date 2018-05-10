EBRU POLAT: ‘’BAZEN SEKSİYİM, BAZEN ÇOCUKSU. ESTETİK GÜZELİYSEM KİME NE?’’

HAKAN KANBUROĞLU

‘’MÜZİK PİYASASININ EN BÜYÜK SORUNU REKABET’’

Müzik kariyerinden yüksek lisans yapmasına, özel hayatından toplumsal konulara kadar Hakan Kanburoğlu’nun birçok sorusuna yanıt veren Ebru Polat, ‘’ Müzik piyasasının en büyük sorunu rekabet, bu piyasada rakibini düşman görüyorsun ve ekmeğini paylaşmak istemiyorsun’’ açıklamasını yaptı.

‘’ARTIK SÖZ YAZARIYIM, ŞARKILARIMI ALELADE HERKESE VERMEM’’

Kanunlar izin verse avukatlığa devam ederdim diyen ünlü şarkıcı ‘’ Artık söz yazarıyım, şarkılarımı alelade herkese vermem, onlar benim çocuklarım, ince eleyip sık dokuyorum’’ diyerek bestecilik de yapacağının sinyallerini verdi.

‘’PLATONİK AŞKA VE YASAK AŞKA KARŞIYIM’’

Müzik ilhamının yatakta ve yemekte geldiğini de dile getiren Ebru Polat ‘’Platonik aşka ve yasak aşka karşıyım. Karşımdaki beni sevmiyorsa ben onu hiç sevmem, mantığım budur. Evlenmek için aşık olmayı bekliyorum, 3-4 aydır aşk hayatıma hiç kimseyi sokamıyorum’’ yanıtını verdi.

‘’ONLARIN İLİŞKİ SÖZLEŞMESİ YALANDAN BEN CEZAİ ŞARTTA KOYARIM’’

Son günlerin magazin gündeminden düşmeyen haberi Seren Serengil ve Yaşar İpek’in ilişki sözleşmesiyle ilgili de açıklamalar yapan Ebru Polat sorulara, ‘’ Çok seviyorum bu ikiliyi, ben de ilişki sözleşmesi yaparım ama ben o sözleşmeye cezai şartta koyarım. Onların sözleşmesinde cezai şart yoktu, istedikleri zaman bozabilirler, yani yalandan yapılmış. İstemem yan cebime koy ama biraz da nazlanayım tarzı.’’ yanıtını verdi.

‘’BAZEN SEKSİYİM, BAZEN ÇOCUKSU. ESTETİK GÜZELİYSEM KİME NE?’’

Estetik güzeli açıklamalarına da yanıt veren Ebru Polat, ‘’Bazen seksiyim, bazen çocuksuyum aman estetik yaptırdıysam da yaptırdım, keyfim bilir, canım nasıl isterse. Kime ne? Haftada 3 gün konserim var onun dışında spor, masaj ve bakım yaptırarak kendimi şımartırım. Ama el bebek gül bebek yetişmedim; beni adaya bırak, bir şekilde yaşamanın yolunu bulurum, güçlüyümdür.’’ açıklamasını yaptı.

‘’PİSLİKLER, CEZALARINI ÇEKECEKLER’’

Bütün hayvanları sahiplenmek isterim diyen Ebru Polat, ‘’Kadın, çocuk ve hayvanlara karşı yapılan istismarlara çok sinirliyim, yaz yaz bitmez. Pislikler, cezalarını çekecekler.’’ İfadelerini kullandı.