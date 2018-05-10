Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99972
ALTIN
180.663
DOLAR
4.2800
STERLİN
5.7930
EURO
5.0785
Hayır, anlaşma ölmedi
Hayır, anlaşma ölmedi
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü

EBRU POLAT: ‘’BAZEN SEKSİYİM, BAZEN ÇOCUKSU. ESTETİK GÜZELİYSEM KİME NE?’’

Hazmedemeyenlere Soda adlı şarkısını geçtiğimiz günlerde müzik piyasasıyla buluşturan Ebru Polat müzik yazarı Hakan Kanburoğlu’nun konuğu oldu.

EBRU POLAT: ‘’BAZEN SEKSİYİM, BAZEN ÇOCUKSU. ESTETİK GÜZELİYSEM KİME NE?’’

Hazmedemeyenlere Soda adlı şarkısını geçtiğimiz günlerde müzik piyasasıyla buluşturan Ebru Polat müzik yazarı Hakan Kanburoğlu’nun konuğu oldu.

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:35
0 Okunma
EBRU POLAT: ‘’BAZEN SEKSİYİM, BAZEN ÇOCUKSU. ESTETİK GÜZELİYSEM KİME NE?’’

HAKAN KANBUROĞLU

 

‘’MÜZİK PİYASASININ EN BÜYÜK SORUNU REKABET’’

Müzik kariyerinden yüksek lisans yapmasına, özel hayatından toplumsal konulara kadar Hakan Kanburoğlu’nun birçok sorusuna yanıt veren Ebru Polat‘’ Müzik piyasasının en büyük sorunu rekabet, bu piyasada rakibini düşman görüyorsun ve ekmeğini paylaşmak istemiyorsun’’ açıklamasını yaptı.

 

‘’ARTIK SÖZ YAZARIYIM, ŞARKILARIMI ALELADE HERKESE VERMEM’’

Kanunlar izin verse avukatlığa devam ederdim diyen ünlü şarkıcı ‘’ Artık söz yazarıyım, şarkılarımı alelade herkese vermem, onlar benim çocuklarım, ince eleyip sık dokuyorum’’ diyerek bestecilik de yapacağının sinyallerini verdi.

 

‘’PLATONİK AŞKA VE YASAK AŞKA KARŞIYIM’’

 

Müzik ilhamının yatakta ve yemekte geldiğini de dile getiren Ebru Polat ‘’Platonik aşka ve yasak aşka karşıyım. Karşımdaki beni sevmiyorsa ben onu hiç sevmem, mantığım budur. Evlenmek için aşık olmayı bekliyorum, 3-4 aydır aşk hayatıma hiç kimseyi sokamıyorum’’ yanıtını verdi.

 

‘’ONLARIN İLİŞKİ SÖZLEŞMESİ YALANDAN BEN CEZAİ ŞARTTA KOYARIM’’

Son günlerin magazin gündeminden düşmeyen haberi Seren Serengil ve Yaşar İpek’in ilişki sözleşmesiyle ilgili de açıklamalar yapan Ebru Polat sorulara, ‘’ Çok seviyorum bu ikiliyi, ben de ilişki sözleşmesi yaparım ama ben o sözleşmeye cezai şartta koyarım. Onların sözleşmesinde cezai şart yoktu, istedikleri zaman bozabilirler, yani yalandan yapılmış. İstemem yan cebime koy ama biraz da nazlanayım tarzı.’’ yanıtını verdi.

 

‘’BAZEN SEKSİYİM, BAZEN ÇOCUKSU. ESTETİK GÜZELİYSEM KİME NE?’’

Estetik güzeli açıklamalarına da yanıt veren Ebru Polat, ‘’Bazen seksiyim, bazen çocuksuyum aman estetik yaptırdıysam da yaptırdım, keyfim bilir, canım nasıl isterse. Kime ne? Haftada 3 gün konserim var onun dışında spor, masaj ve bakım yaptırarak kendimi şımartırım. Ama el bebek gül bebek yetişmedim; beni adaya bırak, bir şekilde yaşamanın yolunu bulurum, güçlüyümdür.’’ açıklamasını yaptı.

 

‘’PİSLİKLER, CEZALARINI ÇEKECEKLER’’

 

Bütün hayvanları sahiplenmek isterim diyen Ebru Polat, ‘’Kadın, çocuk ve hayvanlara karşı yapılan istismarlara çok sinirliyim, yaz yaz bitmez. Pislikler, cezalarını çekecekler.’’ İfadelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ebru PolatEbru Polat RöportajıHakan Kanburoğluünlü RöportajlarıRöportajMagazinHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘’KUSURSUZ’’ YENİ VERSİON YAYIMLANDI
‘’KUSURSUZ’’ YENİ VERSİON YAYIMLANDI
Çınara Müzik Dünyasına ‘Şşşt Şşşt’ Dedi
Çınara Müzik Dünyasına ‘Şşşt Şşşt’ Dedi
Ele Avuca Sığmıyor
Ele Avuca Sığmıyor
Murat Boz, İstanbul Gençlik Festivali’nde sahne alacak
Murat Boz, İstanbul Gençlik Festivali’nde sahne alacak
Başarılı Oyuncu Gökçe Eyüboğlu Ödüllere Doymuyor
Başarılı Oyuncu Gökçe Eyüboğlu Ödüllere Doymuyor
Semra'yı Terlettiler
Semra'yı Terlettiler
En çok ayva aşerdim
En çok ayva aşerdim
‘UNUTTUM’ müzikseverlerle buluştu
‘UNUTTUM’ müzikseverlerle buluştu
2018 yazının şarkısı
2018 yazının şarkısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ