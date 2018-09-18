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Durmak yok, yola devam...

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

Durmak yok, yola devam...

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

18 Eylül 2018 Salı 17:17
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Durmak yok, yola devam...

Vites küçültmüyor, yükseltiyoruz...

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Ünlü sanatçı Berdan Mardini, memleketi Mardin'de, yüzlerce kişiye istihdam sağladığı Gül Yağı fabrikası için kolları sıvamıştı. Son olarak Tarım Bakanlığının projesini onaylamasıyla devletten yüksek miktarda destek alan Mardini, fabrikasının yapımını hızlandırdı. 

Berdan Mardini, "Durmak yok yola devam. Vitesi küçültümüyor; yükseltiyoruz. Türkiye kazansın. Topraklarımız canlansın, insanlara iş imkanı sağlayarak, ülkemizi kalkındırma çabasındayım' diye konuştu. 

Mardini, 10 dönüm üzerine kurulacak olan gül yağı çıkarma fabrikasının 2019 ilkbaharında tamamlanacağını belirterek, "Devletimizin desteği ile hayallerime kavuşacağım memleketime yararlı bir iş yaratmış olacağım." dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini
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