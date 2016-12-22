Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliği ile İstanbul'a gelecek olan Lara Fabian, hayranlarının yoğun ilgisi üzerine konser sayısını 2'ye çıkardı. Zorlu PSM'de 8-9 Aralık tarihlerinde ardı ardına sahne alacak olan Lara Fabian, konser için özel olarak hazırlanıyor.

Konserlerinde Türk tasarımcılarının kıyafetlerini aksesuarlarını tercih eden Lara Fabian, son albümü "Mavie dans la tienne"nin dünya turnesinin afiş fotoğrafları için de ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'un objektifine poz verdi. Türkler'e olan sevgisini her fırsatta dile getiren Lara Fabian'a Türk hayranları da büyük ilgi gösteriyor.

İstanbul'da geçen yıl üç gece üst üste konser veren ve biletleri günler öncesinde tükenen Lara Fabian, yeniden İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya geliyor. Shangri-La Otel'in de katkılarıyla düzenlenen İstanbul konseri için özel olarak hazırlanan Lara Fabian'ın 8- 9 Aralık'taki konserlerinde gerçekleştireceği sahne şovu merakla bekleniyor.

Biletler tükeniyor

İstanbullu müzikseverleri bir kez daha büyüleyecek olan Lara Fabian, konserlerinde klasikleşen "I will LoveAgain” ve “Je’Taime” gibi parçalarının yanı sıra yeni albümünden de şarkılar seslendirecek. Yoğun ilgi gören konserin biletleri tükenmek üzere...









Haber: Elif Günay

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